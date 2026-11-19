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Рост экономик участников АТЭС по прогнозам в этом году составит 4,8%
Рост экономик участников АТЭС по прогнозам в этом году составит 4,8% - 19.11.2026, ПРАЙМ
Рост экономик участников АТЭС по прогнозам в этом году составит 4,8%
Совокупный экономический рост экономик участников АТЭС по прогнозам в этом году составит 4,8%, заявил президент России Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T06:15+0300
2026-11-19T06:15+0300
2026-11-19T06:15+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Совокупный экономический рост экономик участников АТЭС по прогнозам в этом году составит 4,8%, заявил президент России Владимир Путин.
"Совокупный экономический рост экономик участников АТЭС по прогнозам в этом году составит 4,8 процента, что значительно превышает общемировые показатели", - сказал Путин на пленарном заседании саммита АТЭС.
Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум.
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мировая экономика, китай, кнр, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атэс
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Совокупный экономический рост экономик участников АТЭС по прогнозам в этом году составит 4,8%, заявил президент России Владимир Путин.
"Совокупный экономический рост экономик участников АТЭС по прогнозам в этом году составит 4,8 процента, что значительно превышает общемировые показатели", - сказал Путин на пленарном заседании саммита АТЭС.
Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум.