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"В пользу рубля": аналитики объяснили, что помогло российской валюте укрепиться

"В пользу рубля": аналитики объяснили, что помогло российской валюте укрепиться - 19.11.2026, ПРАЙМ

"В пользу рубля": аналитики объяснили, что помогло российской валюте укрепиться

Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг опять падал, закрепляясь в середине диапазона 12-12,5 рубля и продолжая демонстрировать колебания с... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T22:00+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг опять падал, закрепляясь в середине диапазона 12-12,5 рубля и продолжая демонстрировать колебания с периодом два дня: один - вверх, второй - вниз, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 10 копеек и составил 12,21 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,21-12,31 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,05 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг опять снижался, закрепляясь в середине диапазона 12-12,5 рубля. Таким образом, курсовые колебания в этом районе продолжаются вот уже несколько дней с периодом в две сессии, а курс сполз в район минимума с начала ноября. "Рубль укреплялся несмотря на падение рынка акций. Вероятно, на рынок уже начали поступать объемы валюты от экспортеров, готовящихся к налоговому периоду. Также движение курса может отражать ценовые максимумы нефти первой половины осени – выручка по ним с временным лагом заходит на рынок. Статистика по инфляции и инфляционным ожиданиям закрепила ожидания монетарной паузы ЦБ, к тому же представитель регулятора не исключил повышения ключевой ставки. Это также можно трактовать в пользу рубля", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Банк России не исключает возможность повышения ключевой ставки при отсутствии сигналов о замедлении инфляции, однако базовый сценарий предполагает ее снижение, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. Стоимость нефти к 21.26 мск росла на 0,9% до 92,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,01% до 103,9 пункта. Прогнозы На будущей неделе рубль продолжит получать поддержку от поступлений экспортной выручки, полученной еще при высоких ценах на нефть, но учитывая валютные операции, курс, скорее всего, будет оставаться стабильным и без серьезного укрепления рубля, говорит Никита Бредихин из Go Invest. "В случае дальнейшего снижения цен на нефть, давление на рубль будет усиливаться. При этом импортный спрос может сохраниться высоким, в том числе из-за сезонного увеличения закупок перед концом года. С учетом всех факторов, мы ожидаем проторговку на текущих уровнях в течение следующей недели и ослабление рубля к концу месяца: до 12,5–12,7 рубля за юань и 83–84,5 рубля за доллар", - добавляет он. Смирнов из "БКС Мир инвестиций" на конец текущей недели ожидает 81-83 рубля за доллар и 12,1-12,3 рубля за юань.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рубль, валюта, торги, курсы валют, юань, доллар сша, мосбиржа