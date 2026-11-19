https://1prime.ru/20261119/rutube-875392339.html

Глава Rutube призвал осознанно потреблять контент и использовать ИИ

Глава Rutube призвал осознанно потреблять контент и использовать ИИ - 19.11.2026, ПРАЙМ

Глава Rutube призвал осознанно потреблять контент и использовать ИИ

В условиях экономики внимания человеку важно самостоятельно определять, на что тратить время, руководствоваться этикой и не передавать искусственному интеллекту | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T19:31+0300

2026-11-19T19:31+0300

2026-11-19T19:31+0300

rutube

сергей иванов

технологии

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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. В условиях экономики внимания человеку важно самостоятельно определять, на что тратить время, руководствоваться этикой и не передавать искусственному интеллекту ответственность за принятие решений. Об этом заявил генеральный директор Rutube Сергей Иванов на панельной дискуссии "Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий" в рамках XIII Рождественских образовательных чтений Троицкой епархии, прошедших 17 ноября в Троицке.По словам Иванова, человеческое внимание стало одним из ключевых ресурсов цифровой экономики, за который конкурируют различные сервисы, а потребляемый контент напрямую влияет на формирование мировоззрения. Глава Rutube сравнил короткие видеоролики с духовным "фастфудом": такой контент легко воспринимается, однако его постоянное потребление не должно подменять более глубокие и осмысленные способы познания мира, в том числе чтение книг.Отдельно Иванов остановился на этических аспектах использования искусственного интеллекта. По его мнению, нейросети должны оставаться инструментом для получения знаний и решения задач, а не превращаться в замену человеческому общению или самостоятельному принятию решений. Он также предостерег от наделения ИИ человеческими качествами и восприятия его как живого существа."Наше мировоззрение, которое мы кормим духовной пищей, определяет наши действия, поступки, жизнь наших близких, города, страны и мир, который мы создаем вокруг", — подчеркнул Иванов.Участники дискуссии также обсудили духовную безопасность в эпоху нейросетей, сохранение самостоятельности человеческого мышления и ответственность за использование новых технологий.

https://1prime.ru/20261028/auditorija-874715593.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

rutube, сергей иванов, технологии