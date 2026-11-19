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"Выжидательная позиция": рынок акций топчется у 2470 пунктов

"Выжидательная позиция": рынок акций топчется у 2470 пунктов - 19.11.2026, ПРАЙМ

"Выжидательная позиция": рынок акций топчется у 2470 пунктов

Российский рынок акций после незначительного роста на открытии утренних торгов переходит к столь же незначительному снижению в ожидании новостей из Китая, где... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T10:23+0300

2026-11-19T10:23+0300

2026-11-19T10:33+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций после незначительного роста на открытии утренних торгов переходит к столь же незначительному снижению в ожидании новостей из Китая, где проходит саммит АТЭС, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск опускается на 0,02% относительно предыдущего закрытия, до 2 469,43 пункта. В начале торгов индекс рос на 0,07%. "Инвесторы на российском рынке заняли выжидательную позицию, о чем говорят пониженные объемы торгов в последние сессии", - отмечает Богдан Зварич из ПСБ. В лидерах снижения стоимости - акции ВК (−0,86%), Совкомбанка (−0,83%), "Позитива" (−0,64%), "Новатэка" (−0,63%), "Аэрофлота" (−0,49%). В лидерах роста капитализации - акции "Фосагро" (+0,4%), "Газпрома" (+0,39%), "Татнефти" (+0,33%), ЮГК (+0,27%). "Мы продолжаем умеренно позитивно смотреть на рынок, ожидая возобновления роста в направлении верхней границы диапазона 2600 пунктов. Развитию этого сценария сегодня могут поспособствовать позитивные новости с саммита АТЭС, где пройдут встречи на высшем уровне", - указывает Зварич. В случае же отсутствия позитивных сигналов и при сохранении коррекционных тенденций на рынке нефти индекс Мосбиржи при преобладании продаж в "весовых" бумагах нефтегазового сектора может откатиться в диапазон 2400–2450 пунктов, добавляет он. "Риск дальнейшего снижения сохраняется, если только новости из Шэньчжэня не дадут рынку весомого повода для роста", - также считают аналитики банка "Синара".

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рынок, торги, акции, китай, богдан зварич, атэс, мосбиржа, псб