https://1prime.ru/20261119/rynok-875380494.html

"Инвесторы фиксируют прибыль": аналитики оценили динамику на российском рынке

"Инвесторы фиксируют прибыль": аналитики оценили динамику на российском рынке - 19.11.2026, ПРАЙМ

"Инвесторы фиксируют прибыль": аналитики оценили динамику на российском рынке

Российский рынок акций после позитивного открытия утренних торгов днем четверга перешел к выраженному снижению, инвесторы фиксируют прибыль после встречи... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:17+0300

2026-11-19T15:17+0300

2026-11-19T15:22+0300

рынок

акции

торги

китай

сша

кнр

владимир путин

си цзиньпин

дональд трамп

мосбиржа

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875380494.jpg?1795090934

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций после позитивного открытия утренних торгов днем четверга перешел к выраженному снижению, инвесторы фиксируют прибыль после встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпин и президент США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.48 мск снижается на 0,56% относительно предыдущего закрытия, до 2 456,03 пункта. "По-видимому, инвесторы фиксируют прибыль после завершения трехсторонней встречи глав России, Китая и США на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне", - комментирует Анна Котельникова из ФГ "Финам". В России же четверг отметится публикацией ноябрьских инфляционных ожиданий населения, которые должны уже отразить в себе последствия роста тарифов ЖКУ, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Бумаги "Евротранса" (-21,98%) продолжают дешеветь перед делистингом, назначенным на 30 декабря. Продажи в акциях МГКЛ (-10,79%) усилились после второго дефолта компании по выплате купона", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. Также в лидерах снижения стоимости - акции ВК (−1,99%), банка "Санкт-Петербург" (−1,82%), НЛМК (−1,76%), ВТБ (−1,63%), "Русала" (−1,62%). Небольшой рост в расчете основного индекса Мосбиржи демонстрирует лишь стоимость акций "Лукойла" (+0,07%). "В конечном счете индекс Мосбиржи сохраняет потенциал для повышения в направлении верхней границы диапазона консолидации, которой соответствует область 2500-2550 пунктов", - считают аналитики из компании "Цифра брокер".

китай

сша

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, китай, сша, кнр, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, мосбиржа, атэс, финам