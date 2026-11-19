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"Инвесторы фиксируют прибыль": аналитики оценили динамику на российском рынке
"Инвесторы фиксируют прибыль": аналитики оценили динамику на российском рынке - 19.11.2026, ПРАЙМ
"Инвесторы фиксируют прибыль": аналитики оценили динамику на российском рынке
Российский рынок акций после позитивного открытия утренних торгов днем четверга перешел к выраженному снижению, инвесторы фиксируют прибыль после встречи... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:17+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций после позитивного открытия утренних торгов днем четверга перешел к выраженному снижению, инвесторы фиксируют прибыль после встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпин и президент США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.48 мск снижается на 0,56% относительно предыдущего закрытия, до 2 456,03 пункта. "По-видимому, инвесторы фиксируют прибыль после завершения трехсторонней встречи глав России, Китая и США на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне", - комментирует Анна Котельникова из ФГ "Финам". В России же четверг отметится публикацией ноябрьских инфляционных ожиданий населения, которые должны уже отразить в себе последствия роста тарифов ЖКУ, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Бумаги "Евротранса" (-21,98%) продолжают дешеветь перед делистингом, назначенным на 30 декабря. Продажи в акциях МГКЛ (-10,79%) усилились после второго дефолта компании по выплате купона", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. Также в лидерах снижения стоимости - акции ВК (−1,99%), банка "Санкт-Петербург" (−1,82%), НЛМК (−1,76%), ВТБ (−1,63%), "Русала" (−1,62%). Небольшой рост в расчете основного индекса Мосбиржи демонстрирует лишь стоимость акций "Лукойла" (+0,07%). "В конечном счете индекс Мосбиржи сохраняет потенциал для повышения в направлении верхней границы диапазона консолидации, которой соответствует область 2500-2550 пунктов", - считают аналитики из компании "Цифра брокер".
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рынок, акции, торги, китай, сша, кнр, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, мосбиржа, атэс, финам
Рынок, Акции, Торги, КИТАЙ, США, КНР, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Мосбиржа, АТЭС, Финам, Экономика
"Инвесторы фиксируют прибыль": аналитики оценили динамику на российском рынке
Котельникова: инвесторы фиксируют прибыль после завершения трехсторонней встречи в Китае
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций после позитивного открытия утренних торгов днем четверга перешел к выраженному снижению, инвесторы фиксируют прибыль после встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпин и президент США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.48 мск снижается на 0,56% относительно предыдущего закрытия, до 2 456,03 пункта.
"По-видимому, инвесторы фиксируют прибыль после завершения трехсторонней встречи глав России, Китая и США на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне", - комментирует Анна Котельникова из ФГ "Финам".
В России же четверг отметится публикацией ноябрьских инфляционных ожиданий населения, которые должны уже отразить в себе последствия роста тарифов ЖКУ, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Бумаги "Евротранса" (-21,98%) продолжают дешеветь перед делистингом, назначенным на 30 декабря. Продажи в акциях МГКЛ (-10,79%) усилились после второго дефолта компании по выплате купона", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global.
Также в лидерах снижения стоимости - акции ВК (−1,99%), банка "Санкт-Петербург" (−1,82%), НЛМК (−1,76%), ВТБ (−1,63%), "Русала" (−1,62%).
Небольшой рост в расчете основного индекса Мосбиржи демонстрирует лишь стоимость акций "Лукойла" (+0,07%).
"В конечном счете индекс Мосбиржи сохраняет потенциал для повышения в направлении верхней границы диапазона консолидации, которой соответствует область 2500-2550 пунктов", - считают аналитики из компании "Цифра брокер".