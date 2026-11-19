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Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,11%
Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,11% - 19.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,11%
Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,11%, следует из данных Московской биржи. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T19:24+0300
2026-11-19T19:24+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,11%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,11%, до 2417,70 пункта.
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акции, рынок, россия, мосбиржа
Акции, Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа