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РЖД создадут виртуальных помощников для покупки билетов на поезда

РЖД создадут виртуальных помощников для покупки билетов на поезда - 19.11.2026, ПРАЙМ

РЖД создадут виртуальных помощников для покупки билетов на поезда

РЖД планируют разработать виртуальных помощников, которые позволят пассажирам покупать билеты на поезда с помощью одного запроса, сообщил глава компании Олег... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T18:42+0300

2026-11-19T18:42+0300

2026-11-19T18:42+0300

бизнес

олег белозеров

ржд

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. РЖД планируют разработать виртуальных помощников, которые позволят пассажирам покупать билеты на поезда с помощью одного запроса, сообщил глава компании Олег Белозеров на пленарной дискуссии XX Международного форума и выставки "Транспорт России". "Мы в ближайшее время планируем разработать специальных виртуальных агентов, которые помогут пассажиру быстро купить нужный билет", - говорится в сообщении. Отмечается, что более 80% билетов на поезда дальнего следования сегодня приобретаются онлайн. По словам Белозерова, семья сможет одним запросом указать маршрут, желаемое время отправления и необходимость размещения на соседних местах. Виртуальный помощник будет подключен к системе железных дорог и самостоятельно выполнит необходимые операции. Кроме того, с начала года по 16 ноября пассажиры оставили более шести миллионов заявок через сервис "Лист ожидания" и приобрели почти 1,8 миллиона билетов на освободившиеся места. Это в 1,5 раза больше, чем за весь 2025 год. Также Белозеров сообщил, что на пяти маршрутах дальнего следования пассажиры уже могут выбрать способ посадки на начальной станции - по биометрии или удостоверению личности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, олег белозеров, ржд