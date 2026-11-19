https://1prime.ru/20261119/rzhd-875392564.html
РЖД создадут виртуальных помощников для покупки билетов на поезда
РЖД создадут виртуальных помощников для покупки билетов на поезда - 19.11.2026, ПРАЙМ
РЖД создадут виртуальных помощников для покупки билетов на поезда
РЖД планируют разработать виртуальных помощников, которые позволят пассажирам покупать билеты на поезда с помощью одного запроса, сообщил глава компании Олег... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T18:42+0300
2026-11-19T18:42+0300
2026-11-19T18:42+0300
бизнес
олег белозеров
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875392564.jpg?1795102930
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. РЖД планируют разработать виртуальных помощников, которые позволят пассажирам покупать билеты на поезда с помощью одного запроса, сообщил глава компании Олег Белозеров на пленарной дискуссии XX Международного форума и выставки "Транспорт России".
"Мы в ближайшее время планируем разработать специальных виртуальных агентов, которые помогут пассажиру быстро купить нужный билет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 80% билетов на поезда дальнего следования сегодня приобретаются онлайн.
По словам Белозерова, семья сможет одним запросом указать маршрут, желаемое время отправления и необходимость размещения на соседних местах. Виртуальный помощник будет подключен к системе железных дорог и самостоятельно выполнит необходимые операции.
Кроме того, с начала года по 16 ноября пассажиры оставили более шести миллионов заявок через сервис "Лист ожидания" и приобрели почти 1,8 миллиона билетов на освободившиеся места. Это в 1,5 раза больше, чем за весь 2025 год.
Также Белозеров сообщил, что на пяти маршрутах дальнего следования пассажиры уже могут выбрать способ посадки на начальной станции - по биометрии или удостоверению личности.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, олег белозеров, ржд
Бизнес, Олег Белозеров, РЖД
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. РЖД планируют разработать виртуальных помощников, которые позволят пассажирам покупать билеты на поезда с помощью одного запроса, сообщил глава компании Олег Белозеров на пленарной дискуссии XX Международного форума и выставки "Транспорт России".
"Мы в ближайшее время планируем разработать специальных виртуальных агентов, которые помогут пассажиру быстро купить нужный билет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 80% билетов на поезда дальнего следования сегодня приобретаются онлайн.
По словам Белозерова, семья сможет одним запросом указать маршрут, желаемое время отправления и необходимость размещения на соседних местах. Виртуальный помощник будет подключен к системе железных дорог и самостоятельно выполнит необходимые операции.
Кроме того, с начала года по 16 ноября пассажиры оставили более шести миллионов заявок через сервис "Лист ожидания" и приобрели почти 1,8 миллиона билетов на освободившиеся места. Это в 1,5 раза больше, чем за весь 2025 год.
Также Белозеров сообщил, что на пяти маршрутах дальнего следования пассажиры уже могут выбрать способ посадки на начальной станции - по биометрии или удостоверению личности.