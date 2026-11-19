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На Сахалине запустили часть трассы, поврежденной оползнем

На Сахалине запустили часть трассы, поврежденной оползнем - 19.11.2026, ПРАЙМ

На Сахалине запустили часть трассы, поврежденной оползнем

Часть федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха, соединяющую областной центр с морским портом Холмска и поврежденную оползнем, запустили в эксплуатацию после... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T10:32+0300

2026-11-19T10:32+0300

2026-11-19T10:32+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя – ПРАЙМ. Часть федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха, соединяющую областной центр с морским портом Холмска и поврежденную оползнем, запустили в эксплуатацию после капитального ремонта, сообщает правительство региона. По информации пресс-службы, на трассу, проходящую через Холмский перевал на юге острова, в 2019 году из-за подвижки земляного полотна сошел оползень, в результате транспорт двигался по временному объезду. В 2025 году подразделение Росавтодора – компания "Дальний Восток" - приступила к капремонту поврежденного четырехкилометрового участка. Специалисты срезали часть сопки, вывезли более миллиона кубометров грунта, устроили упор подошвы склона, что позволит предотвратить оползневые процессы и смещение дороги. Высокий темп работ и дополнительное федеральное финансирование позволили завершить ремонт раньше графика на год. Старт движению по обновленному участку дорожники дали совместно с губернатором Валерием Лимаренко в режиме видеосвязи. "Безопасные и современные дороги – ключевое условие развития экономики и комфорта жизни людей. Руководство страны поддержало наше предложение – передать участок дороги на Холмском перевале в федеральную собственность. Теперь он отвечает всем современным требованиям безопасности", - цитирует пресс-служба главу региона. Губернатор подчеркнул, что при поддержке Москвы модернизация дорожной сети на острове ведется высокими темпами. В следующем году твердое покрытие будет уложено на всем протяжении федеральной автотрассы Южно-Сахалинск – Оха, а также продолжится реконструкция дороги на западном побережье Сахалина. Представитель компании отметил, что через федеральную дорогу между Южно-Сахалинском и Холмском протяженностью около 83 километров проходит ключевой грузопоток от морского порта и обратно. Во время зимних циклонов крупногабаритный транспорт часто не мог подняться на перевал. Для минимизации этой проблемы специалисты увеличили радиус поворота и уменьшили крутизну подъема дороги, а усиления несущей способности дорожной одежды они добились использованием органоминеральной смеси при устройстве ее основания. Кроме того, на двух участках трассы предусмотрены площадки отдыха для водителей. Капремонт выполнен в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Трасса Южно-Сахалинск – Холмск – одна из важнейших транспортных артерий Сахалина. По ней из Холмского порта поступают грузы, прибывшие с материка, ежедневно передвигаются тысячи жителей и гостей региона, отмечает пресс-служба. Федеральная дорога А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и проходит вдоль восточного побережья острова с юга на север. Она соединяет ряд населенных пунктов на этом направлении (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области. По трассе осуществляется междугороднее автобусное сообщение и движение транзитного грузового транспорта. Федеральный статус автодорога получила в 2021 году.

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