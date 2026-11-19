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Санкции подтолкнули Россию к развитию отношений со странами АТЭС, заявил Путин
Санкции подтолкнули Россию к развитию отношений со странами АТЭС, заявил Путин - 19.11.2026, ПРАЙМ
Санкции подтолкнули Россию к развитию отношений со странами АТЭС, заявил Путин
Нелегитимные санкции Запада подтолкнули Россию к развитию отношений со странами АТЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T16:06+0300
2026-11-19T16:06+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Нелегитимные санкции Запада подтолкнули Россию к развитию отношений со странами АТЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин 18-19 ноября работает в Шэньчжэне, где состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях форума состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. "Мы когда-то, несколько лет назад, ставили задачу увеличить наш торговый оборот до 40% с этим регионом. Сейчас у нас больше 60% уже. Мы ставили эту задачу еще до всяких событий тяжелых на украинском направлении. Почему? Потому что этот регион мира активно развивается, здесь у нас естественные партнеры. Ну, а события на Украине, так называемые санкции, введенные против России, нелегитимные, противоречащие нормам международного права, они нас к этому подтолкнули", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.
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мировая экономика, россия, китай, запад, сша, владимир путин, атэс
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ЗАПАД, США, Владимир Путин, АТЭС
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Нелегитимные санкции Запада подтолкнули Россию к развитию отношений со странами АТЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин 18-19 ноября работает в Шэньчжэне, где состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях форума состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США.
"Мы когда-то, несколько лет назад, ставили задачу увеличить наш торговый оборот до 40% с этим регионом. Сейчас у нас больше 60% уже. Мы ставили эту задачу еще до всяких событий тяжелых на украинском направлении. Почему? Потому что этот регион мира активно развивается, здесь у нас естественные партнеры. Ну, а события на Украине, так называемые санкции, введенные против России, нелегитимные, противоречащие нормам международного права, они нас к этому подтолкнули", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.