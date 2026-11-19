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Сергунина рассказала о спросе на московские сладости и электротехнику в Китае

Сергунина рассказала о спросе на московские сладости и электротехнику в Китае - 19.11.2026, ПРАЙМ

Сергунина рассказала о спросе на московские сладости и электротехнику в Китае

Московские сладости, продукты для здорового питания, электротехника и товары широкого потребления пользуются спросом в Китае, сообщила заместитель мэра Москвы... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T11:21+0300

2026-11-19T11:21+0300

2026-11-19T11:39+0300

россия

бизнес

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Московские сладости, продукты для здорового питания, электротехника и товары широкого потребления пользуются спросом в Китае, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, Китай входит в тройку стран - лидеров по экспорту столичной продукции, и Москва выстроила комплексную систему поддержки предпринимателей, осваивающих этот рынок. "За пять лет объем поддержанного городом экспорта в Китай достиг почти 32 миллиардов рублей. Около 70% поставок приходится на пищевую промышленность: спросом пользуются сладости, напитки и продукты для здорового питания. Также популярны электроника, электротехника и товары широкого потребления", - сказала Сергунина журналистам. Заммэра отметила, что с июля 2021 года по июль 2026-го благодаря Московскому экспортному центру было подписано около 630 контрактов, при этом примерно две трети сделок заключены по итогам продвижения столичных брендов на крупнейших китайских маркетплейсах, и еще 65 контрактов принес выход в зарубежные ритейл-сети. "Одной из самых эффективных мер поддержки остается участие в международных выставках и бизнес-миссиях. За пять лет этой возможностью воспользовались 300 экспортеров… Около 100 столичных производителей приняли участие в фестивалях-ярмарках "Сделано в России" в Пекине, Харбине, Чэнду и Шэньяне", - уточнила она. Сергунина обратила внимание, что сотрудничество Москвы и Китая укрепляют многие долгосрочные соглашения. Так, по ее информации, партнерство с Международной торговой палатой Ябаолу дает столичным компаниям прямой выход в розничные сети, а меморандум с Харбинской бондовой зоной способствует оптимизации логистики. "Ассоциация импортеров российских товаров Суйфэньхэ помогает использовать потенциал приграничных регионов, а Торгово-промышленная палата города Лэшань выступает связующим звеном между деловым сообществом Москвы и Сычуани - одной из самых динамично развивающихся провинций КНР", - добавила вице-мэр.

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россия, бизнес, китай, москва, пекин