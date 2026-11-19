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Сервис быстрых переводов ценных бумаг за два месяца обработал 43 тысячи операций
Сервис быстрых переводов ценных бумаг за два месяца обработал 43 тысячи операций - 19.11.2026, ПРАЙМ
Сервис быстрых переводов ценных бумаг за два месяца обработал 43 тысячи операций
Сервис быстрых переводов ценных бумаг за два месяца своей работы обработал 43 тысячи операций на 42 миллиарда рублей, рассказал заместитель председателя Банка... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T08:50+0300
2026-11-19T08:50+0300
2026-11-19T08:57+0300
финансы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - ПРАЙМ. Сервис быстрых переводов ценных бумаг за два месяца своей работы обработал 43 тысячи операций на 42 миллиарда рублей, рассказал заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. "Запустили в этом году совместный сервис переводов ценных бумаг. Было много опасений по этому поводу, но мне кажется, что старт прошел хорошо. За два месяца у нас 43 тысячи операций на 42 миллиарда рублей. Всего 18 жалоб в начале периода", - сказал он, выступая на Уральской конференции НАУФОР. "Никто не потерял всю клиентскую базу, не разорился, но уже честнее, и уже стратегия того, что ты инвестора заманишь, пригвоздишь к себе и будешь "доить" потом, она уже под вопросом", - отметил он. По его мнению, возможность быстрых переводов ценных бумаг будет давать более качественный сервис гражданам, инвесторам и, соответственно, создавать "лучшую трансмиссию", большую доходность инвесторов.
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финансы, россия, банки, банк россии, науфор
Финансы, РОССИЯ, Банки, Банк России, НАУФОР
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - ПРАЙМ. Сервис быстрых переводов ценных бумаг за два месяца своей работы обработал 43 тысячи операций на 42 миллиарда рублей, рассказал заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.
"Запустили в этом году совместный сервис переводов ценных бумаг. Было много опасений по этому поводу, но мне кажется, что старт прошел хорошо. За два месяца у нас 43 тысячи операций на 42 миллиарда рублей. Всего 18 жалоб в начале периода", - сказал он, выступая на Уральской конференции НАУФОР.
"Никто не потерял всю клиентскую базу, не разорился, но уже честнее, и уже стратегия того, что ты инвестора заманишь, пригвоздишь к себе и будешь "доить" потом, она уже под вопросом", - отметил он.
По его мнению, возможность быстрых переводов ценных бумаг будет давать более качественный сервис гражданам, инвесторам и, соответственно, создавать "лучшую трансмиссию", большую доходность инвесторов.