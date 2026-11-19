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Сервис быстрых переводов ценных бумаг за два месяца обработал 43 тысячи операций

Сервис быстрых переводов ценных бумаг за два месяца обработал 43 тысячи операций - 19.11.2026, ПРАЙМ

Сервис быстрых переводов ценных бумаг за два месяца обработал 43 тысячи операций

Сервис быстрых переводов ценных бумаг за два месяца своей работы обработал 43 тысячи операций на 42 миллиарда рублей, рассказал заместитель председателя Банка... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T08:50+0300

2026-11-19T08:50+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - ПРАЙМ. Сервис быстрых переводов ценных бумаг за два месяца своей работы обработал 43 тысячи операций на 42 миллиарда рублей, рассказал заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. "Запустили в этом году совместный сервис переводов ценных бумаг. Было много опасений по этому поводу, но мне кажется, что старт прошел хорошо. За два месяца у нас 43 тысячи операций на 42 миллиарда рублей. Всего 18 жалоб в начале периода", - сказал он, выступая на Уральской конференции НАУФОР. "Никто не потерял всю клиентскую базу, не разорился, но уже честнее, и уже стратегия того, что ты инвестора заманишь, пригвоздишь к себе и будешь "доить" потом, она уже под вопросом", - отметил он. По его мнению, возможность быстрых переводов ценных бумаг будет давать более качественный сервис гражданам, инвесторам и, соответственно, создавать "лучшую трансмиссию", большую доходность инвесторов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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