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Социальные сети обогнали телевидение в качестве основного источника новостей

Социальные сети обогнали телевидение в качестве основного источника новостей - 19.11.2026, ПРАЙМ

Социальные сети обогнали телевидение в качестве основного источника новостей

Социальные сети обогнали телевидение в качестве основного источника информации о политике и общественной жизни среди молодых европейцев, свидетельствуют данные... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T02:32+0300

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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Социальные сети обогнали телевидение в качестве основного источника информации о политике и общественной жизни среди молодых европейцев, свидетельствуют данные исследований Евросоюза, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно исследованию, 42% опрошенных в возрасте от 16 до 30 лет в 2025 году назвали социальные сети одним из главных источников политических и общественных новостей, тогда как телевидение указали 39%. Среди наиболее молодых участников исследования от 16 до 18 лет соцсетям отдавали предпочтение уже 45%. Согласно последнему исследованию, самой популярной платформой для получения политической информации с 47% опрошенных оказался Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), за ним следуют TikTok (39%) и YouTube (37%). Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) используют для этих целей 27%, а X (бывший Twitter) - 21%. При этом 76% опрошенных молодых европейцев заявили, что сталкивались с дезинформацией и ложными новостями. По данным Евростата, в 2025 году 24,3% молодых европейцев в возрасте от 16 до 29 лет участвовали в общественной или политической деятельности в интернете, тогда как среди населения ЕС в целом этот показатель составлял 20,2%.

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технологии, meta, instagram, youtube