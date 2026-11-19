https://1prime.ru/20261119/seti-875355765.html
Социальные сети обогнали телевидение в качестве основного источника новостей
Социальные сети обогнали телевидение в качестве основного источника новостей - 19.11.2026, ПРАЙМ
Социальные сети обогнали телевидение в качестве основного источника новостей
Социальные сети обогнали телевидение в качестве основного источника информации о политике и общественной жизни среди молодых европейцев, свидетельствуют данные... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T02:32+0300
2026-11-19T02:32+0300
2026-11-19T02:32+0300
технологии
meta
instagram
youtube
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Социальные сети обогнали телевидение в качестве основного источника информации о политике и общественной жизни среди молодых европейцев, свидетельствуют данные исследований Евросоюза, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно исследованию, 42% опрошенных в возрасте от 16 до 30 лет в 2025 году назвали социальные сети одним из главных источников политических и общественных новостей, тогда как телевидение указали 39%.
Среди наиболее молодых участников исследования от 16 до 18 лет соцсетям отдавали предпочтение уже 45%.
Согласно последнему исследованию, самой популярной платформой для получения политической информации с 47% опрошенных оказался Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), за ним следуют TikTok (39%) и YouTube (37%). Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) используют для этих целей 27%, а X (бывший Twitter) - 21%.
При этом 76% опрошенных молодых европейцев заявили, что сталкивались с дезинформацией и ложными новостями.
По данным Евростата, в 2025 году 24,3% молодых европейцев в возрасте от 16 до 29 лет участвовали в общественной или политической деятельности в интернете, тогда как среди населения ЕС в целом этот показатель составлял 20,2%.
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технологии, meta, instagram, youtube
Технологии, Meta, Instagram, YouTube
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Социальные сети обогнали телевидение в качестве основного источника информации о политике и общественной жизни среди молодых европейцев, свидетельствуют данные исследований Евросоюза, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно исследованию, 42% опрошенных в возрасте от 16 до 30 лет в 2025 году назвали социальные сети одним из главных источников политических и общественных новостей, тогда как телевидение указали 39%.
Среди наиболее молодых участников исследования от 16 до 18 лет соцсетям отдавали предпочтение уже 45%.
Согласно последнему исследованию, самой популярной платформой для получения политической информации с 47% опрошенных оказался Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), за ним следуют TikTok (39%) и YouTube (37%). Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) используют для этих целей 27%, а X (бывший Twitter) - 21%.
При этом 76% опрошенных молодых европейцев заявили, что сталкивались с дезинформацией и ложными новостями.
По данным Евростата, в 2025 году 24,3% молодых европейцев в возрасте от 16 до 29 лет участвовали в общественной или политической деятельности в интернете, тогда как среди населения ЕС в целом этот показатель составлял 20,2%.