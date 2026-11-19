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Испания выявила признаки подготовки проникновения мигрантов в Сеуту

Испания выявила признаки подготовки проникновения мигрантов в Сеуту - 19.11.2026, ПРАЙМ

Испания выявила признаки подготовки проникновения мигрантов в Сеуту

Полиция Испании выявила признаки предварительной подготовки массового проникновения мигрантов в Сеуту в конце июля, передает новостное агентство EFE. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T22:39+0300

2026-11-19T22:39+0300

2026-11-19T22:39+0300

общество

испания

марокко

африка

мигранты

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МАДРИД, 19 ноя - ПРАЙМ. Полиция Испании выявила признаки предварительной подготовки массового проникновения мигрантов в Сеуту в конце июля, передает новостное агентство EFE. "Новый доклад национальной полиции Испании указывает на то, что массовому проникновению в Сеуту могла предшествовать предварительная логистическая подготовка", - говорится в публикации. По информации агентства, при массовом проникновении мигрантов могли использоваться от 4 тысяч до 30 тысяч надувных кругов, однако наиболее вероятным считается диапазон от 8 тысяч до 10 тысяч. Значительная их часть представляла собой одну и ту же модель черного цвета с одинаковым рисунком. Следователи считают маловероятным, что сами мигранты могли приобрести столько одинаковых кругов в обычных магазинах или через интернет. Предполагается, что торговые точки Марокко не могли располагать запасами, достаточными для внезапной продажи тысяч единиц в течение одного дня без предварительного планирования и заказов. Полиция также привела показания одной из мигранток, которая утверждала, что находившийся у берега военный продал ей и ее подругам надувные круги по 270 марроканских дирхамов, около 25 евро. При этом часть опрошенных мигрантов рассказала, что приобрела круги в марокканском городе Кастильехос, другие утверждали, что купили их непосредственно на пляже перед тем, как направиться к пограничному волнорезу. В конце июля испанский автономный город на севере Африки Сеута столкнулся с масштабным миграционным кризисом. МВД королевства сообщало, что около 72 тысяч мигрантов проникли в страну из Марокко. Многие люди погибли в попытке добраться до Испании. Кризис привел к перегрузке пограничных, социальных и городских служб.

испания

марокко

африка

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общество , испания, марокко, африка, мигранты