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Члены АТЭС зафиксировали в Шэньчжэне фундаментальные принципы торговли
Члены АТЭС зафиксировали в Шэньчжэне фундаментальные принципы торговли - 19.11.2026, ПРАЙМ
Члены АТЭС зафиксировали в Шэньчжэне фундаментальные принципы торговли
Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне зафиксировали фундаментальные принципы торговли, в том числе... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:54+0300
2026-11-19T15:54+0300
2026-11-19T15:56+0300
мировая экономика
владимир путин
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне зафиксировали фундаментальные принципы торговли, в том числе недопустимость ограничений, сообщил президент России Владимир Путин. "Очень важно, что мы зафиксировали еще раз фундаментальные принципы экономических отношений. Это свобода экономических отношений, недопущение различного рода ограничений, свобода судоходства", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне.
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мировая экономика, владимир путин
Мировая экономика, Владимир Путин
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне зафиксировали фундаментальные принципы торговли, в том числе недопустимость ограничений, сообщил президент России Владимир Путин.
"Очень важно, что мы зафиксировали еще раз фундаментальные принципы экономических отношений. Это свобода экономических отношений, недопущение различного рода ограничений, свобода судоходства", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне.