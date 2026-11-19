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Члены АТЭС зафиксировали в Шэньчжэне фундаментальные принципы торговли

Члены АТЭС зафиксировали в Шэньчжэне фундаментальные принципы торговли - 19.11.2026, ПРАЙМ

Члены АТЭС зафиксировали в Шэньчжэне фундаментальные принципы торговли

Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне зафиксировали фундаментальные принципы торговли, в том числе... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:54+0300

2026-11-19T15:54+0300

2026-11-19T15:56+0300

мировая экономика

владимир путин

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне зафиксировали фундаментальные принципы торговли, в том числе недопустимость ограничений, сообщил президент России Владимир Путин. "Очень важно, что мы зафиксировали еще раз фундаментальные принципы экономических отношений. Это свобода экономических отношений, недопущение различного рода ограничений, свобода судоходства", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне.

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мировая экономика, владимир путин