https://1prime.ru/20261119/shpury-875358275.html
Шпуров признал вину и готов сотрудничать со следствием
Шпуров признал вину и готов сотрудничать со следствием - 19.11.2026, ПРАЙМ
Шпуров признал вину и готов сотрудничать со следствием
Бывший генеральный директор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров, арестованный по делу о взяточничестве, признал вину и готов сотрудничать со | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T06:34+0300
2026-11-19T06:34+0300
2026-11-19T06:34+0300
россия
общество
москва
мосгорсуд
гкз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875358275.jpg?1795059240
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Бывший генеральный директор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров, арестованный по делу о взяточничестве, признал вину и готов сотрудничать со следствием, сообщил его адвокат в ходе судебного заседания.
"Обвиняемый выразил готовность сотрудничать со следствием и полностью признал вину по предъявленному обвинению", - сказал его адвокат на судебном заседании, где рассматривалась жалоба защиты на арест фигуранта
В начале октября суд в Москве отправил Шпурова под арест, защита обжаловала решение, однако Мосгорсуд оставил его в СИЗО.
В отношении Шпурова возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Как рассказали РИА Новости в силовых структурах, фигурант, занимая должность главы Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, получил взятку в размере около двух миллионов рублей за постановку запасов полезных ископаемых на государственный баланс в интересах добывающей компании.
Собеседник агентства добавил, что также возбуждено уголовное дело в отношении взяткодателя - учредителя добывающей компании.
Шпуров занимал должность генерального директора ГКЗ с 2013 года, в середине октября, после задержания, исполняющим обязанности генерального директора ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" (ГКЗ) был назначен Игорь Полушин.
ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" проводит экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, а также сопровождает деятельность комиссий по рассмотрению и утверждению запасов полезных ископаемых, говорится на сайте учреждения.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва, мосгорсуд, гкз
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Мосгорсуд, ГКЗ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Бывший генеральный директор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров, арестованный по делу о взяточничестве, признал вину и готов сотрудничать со следствием, сообщил его адвокат в ходе судебного заседания.
"Обвиняемый выразил готовность сотрудничать со следствием и полностью признал вину по предъявленному обвинению", - сказал его адвокат на судебном заседании, где рассматривалась жалоба защиты на арест фигуранта
В начале октября суд в Москве отправил Шпурова под арест, защита обжаловала решение, однако Мосгорсуд оставил его в СИЗО.
В отношении Шпурова возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Как рассказали РИА Новости в силовых структурах, фигурант, занимая должность главы Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, получил взятку в размере около двух миллионов рублей за постановку запасов полезных ископаемых на государственный баланс в интересах добывающей компании.
Собеседник агентства добавил, что также возбуждено уголовное дело в отношении взяткодателя - учредителя добывающей компании.
Шпуров занимал должность генерального директора ГКЗ с 2013 года, в середине октября, после задержания, исполняющим обязанности генерального директора ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" (ГКЗ) был назначен Игорь Полушин.
ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" проводит экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, а также сопровождает деятельность комиссий по рассмотрению и утверждению запасов полезных ископаемых, говорится на сайте учреждения.