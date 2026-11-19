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Шпуров признал вину и готов сотрудничать со следствием

Шпуров признал вину и готов сотрудничать со следствием - 19.11.2026, ПРАЙМ

Шпуров признал вину и готов сотрудничать со следствием

Бывший генеральный директор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров, арестованный по делу о взяточничестве, признал вину и готов сотрудничать со | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T06:34+0300

2026-11-19T06:34+0300

2026-11-19T06:34+0300

россия

общество

москва

мосгорсуд

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Бывший генеральный директор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров, арестованный по делу о взяточничестве, признал вину и готов сотрудничать со следствием, сообщил его адвокат в ходе судебного заседания. "Обвиняемый выразил готовность сотрудничать со следствием и полностью признал вину по предъявленному обвинению", - сказал его адвокат на судебном заседании, где рассматривалась жалоба защиты на арест фигуранта В начале октября суд в Москве отправил Шпурова под арест, защита обжаловала решение, однако Мосгорсуд оставил его в СИЗО. В отношении Шпурова возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Как рассказали РИА Новости в силовых структурах, фигурант, занимая должность главы Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, получил взятку в размере около двух миллионов рублей за постановку запасов полезных ископаемых на государственный баланс в интересах добывающей компании. Собеседник агентства добавил, что также возбуждено уголовное дело в отношении взяткодателя - учредителя добывающей компании. Шпуров занимал должность генерального директора ГКЗ с 2013 года, в середине октября, после задержания, исполняющим обязанности генерального директора ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" (ГКЗ) был назначен Игорь Полушин. ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" проводит экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, а также сопровождает деятельность комиссий по рассмотрению и утверждению запасов полезных ископаемых, говорится на сайте учреждения.

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россия, общество , москва, мосгорсуд, гкз