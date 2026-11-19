https://1prime.ru/20261119/sirius-875389594.html

В "Сириусе" планируют развивать морские перевозки на скоростных катамаранах

В "Сириусе" планируют развивать морские перевозки на скоростных катамаранах - 19.11.2026, ПРАЙМ

В "Сириусе" планируют развивать морские перевозки на скоростных катамаранах

Регулярные морские пассажирские перевозки на скоростных катамаранах планируется развивать в "Сириусе" в Краснодарском крае, сообщил Минтранс России. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T17:20+0300

2026-11-19T17:20+0300

2026-11-19T17:20+0300

бизнес

россия

краснодарский край

санкт-петербург

москва

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875389594.jpg?1795098033

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Регулярные морские пассажирские перевозки на скоростных катамаранах планируется развивать в "Сириусе" в Краснодарском крае, сообщил Минтранс России. "Государственная транспортная лизинговая компания", федеральная территория "Сириус", компания "Нева Тревел" и образовательный фонд "Талант и успех" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках форума "Транспорт России". "Стороны проработают организацию регулярных скоростных маршрутов между Морским терминалом "Сириус" и ближайшими портами, а также экскурсионно-прогулочных перевозок. Для этого рассматривается поставка новых пассажирских катамаранов", - поясняется в сообщении Минтранса. Отмечается, что еще одно направление – развитие технологий автономного судовождения. Так, их планируется испытывать на пассажирских судах в акваториях "Сириуса" и Санкт-Петербурга. Соглашение также предусматривает проработку перспективных скоростных паромов-катамаранов для перевозок в Черноморско-Азовском бассейне. "Кроме того, рассматривается создание специального учебного катамарана. На его борту дети и молодежь смогут участвовать в образовательных программах, проводить исследования и знакомиться с морскими профессиями", - заключается в сообщении министерства. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.

краснодарский край

санкт-петербург

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, краснодарский край, санкт-петербург, москва