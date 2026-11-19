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В "Сириусе" планируют развивать морские перевозки на скоростных катамаранах
В "Сириусе" планируют развивать морские перевозки на скоростных катамаранах - 19.11.2026, ПРАЙМ
В "Сириусе" планируют развивать морские перевозки на скоростных катамаранах
Регулярные морские пассажирские перевозки на скоростных катамаранах планируется развивать в "Сириусе" в Краснодарском крае, сообщил Минтранс России. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T17:20+0300
2026-11-19T17:20+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Регулярные морские пассажирские перевозки на скоростных катамаранах планируется развивать в "Сириусе" в Краснодарском крае, сообщил Минтранс России.
"Государственная транспортная лизинговая компания", федеральная территория "Сириус", компания "Нева Тревел" и образовательный фонд "Талант и успех" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках форума "Транспорт России".
"Стороны проработают организацию регулярных скоростных маршрутов между Морским терминалом "Сириус" и ближайшими портами, а также экскурсионно-прогулочных перевозок. Для этого рассматривается поставка новых пассажирских катамаранов", - поясняется в сообщении Минтранса.
Отмечается, что еще одно направление – развитие технологий автономного судовождения. Так, их планируется испытывать на пассажирских судах в акваториях "Сириуса" и Санкт-Петербурга. Соглашение также предусматривает проработку перспективных скоростных паромов-катамаранов для перевозок в Черноморско-Азовском бассейне.
"Кроме того, рассматривается создание специального учебного катамарана. На его борту дети и молодежь смогут участвовать в образовательных программах, проводить исследования и знакомиться с морскими профессиями", - заключается в сообщении министерства.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Регулярные морские пассажирские перевозки на скоростных катамаранах планируется развивать в "Сириусе" в Краснодарском крае, сообщил Минтранс России.
"Государственная транспортная лизинговая компания", федеральная территория "Сириус", компания "Нева Тревел" и образовательный фонд "Талант и успех" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках форума "Транспорт России".
"Стороны проработают организацию регулярных скоростных маршрутов между Морским терминалом "Сириус" и ближайшими портами, а также экскурсионно-прогулочных перевозок. Для этого рассматривается поставка новых пассажирских катамаранов", - поясняется в сообщении Минтранса.
Отмечается, что еще одно направление – развитие технологий автономного судовождения. Так, их планируется испытывать на пассажирских судах в акваториях "Сириуса" и Санкт-Петербурга. Соглашение также предусматривает проработку перспективных скоростных паромов-катамаранов для перевозок в Черноморско-Азовском бассейне.
"Кроме того, рассматривается создание специального учебного катамарана. На его борту дети и молодежь смогут участвовать в образовательных программах, проводить исследования и знакомиться с морскими профессиями", - заключается в сообщении министерства.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.