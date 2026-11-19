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В Словакии заявили, что запрет на импорт российского газа не нанесет ущерба

В Словакии заявили, что запрет на импорт российского газа не нанесет ущерба - 19.11.2026, ПРАЙМ

В Словакии заявили, что запрет на импорт российского газа не нанесет ущерба

Решение Европейской комиссии запретить импорт российского газа не должно наносить ущерб словацкой экономике и гражданам республики, Братислава будет делать все... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T08:26+0300

2026-11-19T08:26+0300

2026-11-19T08:26+0300

газ

словакия

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ес

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БРАТИСЛАВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Решение Европейской комиссии запретить импорт российского газа не должно наносить ущерб словацкой экономике и гражданам республики, Братислава будет делать все возможное, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа. "Словакия должна сделать все возможное, чтобы ее особое географическое и энергетическое положение учитывалось и уважалось в Брюсселе. Наша цель - добиться решения, которое не нанесет ущерба словацкой экономике и гражданам. Если Брюссель не будет готов предоставить исключение, мы должны иметь подготовленные альтернативные решения", - заявил Гашпар, отвечая на вопрос о том, сможет ли Словакия добиться исключения из общеевропейского запрета на импорт российского газа. Он отметил, что министерство экономики Словакии говорит о необходимости диверсификации поставок и ведет переговоры о возможном сотрудничестве с другими странами. "Важно, чтобы у нас было достаточно газа, а его цена не стала непосильным бременем для наших граждан", - заключил Гашпар. Ранее Гашпар заявил РИА Новости, что Словакия заинтересована в соблюдении договоренностей с Россией, которые действуют в отношении поставок газа в республику.

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газ, словакия, брюссель, ес