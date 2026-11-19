https://1prime.ru/20261119/sokolov-875392811.html

Продажи Lada Azimut в России начнутся с 1 декабря, заявил Соколов

Продажи Lada Azimut в России начнутся с 1 декабря, заявил Соколов - 19.11.2026, ПРАЙМ

Продажи Lada Azimut в России начнутся с 1 декабря, заявил Соколов

Продажи кроссоверов Lada Azimut в России начнутся с 1 декабря 2026 года практически во всех дилерских центрах Lada, заявил журналистам президент "АвтоВАЗа"... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T18:50+0300

2026-11-19T18:50+0300

2026-11-19T18:50+0300

бизнес

максим соколов

автоваз

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Продажи кроссоверов Lada Azimut в России начнутся с 1 декабря 2026 года практически во всех дилерских центрах Lada, заявил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Продажи Lada Azimut в большинстве дилерских центров нашей страны начнутся с 1 декабря, автовозы с новыми автомобилями уже в пути", - сказал он в кулуарах форума "Транспорт России". Кроме прочего, Соколов сообщил, что "АвтоВАЗ" постарается удержать цену Lada Azimut на 10% ниже, чем у сопоставимых комплектаций автомобилей-конкурентов."Цену на Lada Azimut я объявлять пока не могу. Повторю то, что сегодня доложил на полях "Транспортной недели" председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину, - цена будет конкурентоспособной", - сказал Соколов."Мы специально создавали этот продукт для того, чтобы он пользовался спросом и, как и многие автомобили бренда Lada, заслужил звание народного автомобиля. Постараемся, чтобы цена была в пределах 10% ниже сопоставимых комплектаций автомобилей-конкурентов", - добавил топ-менеджер.Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, максим соколов, автоваз, lada niva legend