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Совет директоров "Сибура" рекомендовал направить на дивиденды почти 20 млрд руб
Совет директоров "Сибура" рекомендовал направить на дивиденды почти 20 млрд руб - 19.11.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Сибура" рекомендовал направить на дивиденды почти 20 млрд руб
Совет директоров "Сибура" рекомендовал направить на дивиденды по итогам работы за три первых квартала года почти 20 миллиардов рублей, сообщила компания. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T10:51+0300
2026-11-19T10:51+0300
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бизнес
финансы
сибур
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" рекомендовал направить на дивиденды по итогам работы за три первых квартала года почти 20 миллиардов рублей, сообщила компания. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Сибур Холдинг" принять следующее решение... С учетом выплаченных дивидендов по итогам полугодия 2026 года… выплатить дивиденды в денежной форме в размере 7 (семь) рублей 75 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 19 862 603 564 рубля 75 копеек", - говорится в сообщении. Внеочередное собрание акционеров "Сибура" по вопросу выплаты дивидендов пройдет 10 декабря в форме заочного голосования. А лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 21 декабря. В мае прошлого года "Сибур" снизил минимальный коэффициент дивидендных выплат до 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО с 50%. А 50% теперь - это максимальный уровень. Отчеты по стандартам МСФО компания публикует только по результатам полугодия и года. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, производит современные синтетические материалы. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
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бизнес, финансы, сибур
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" рекомендовал направить на дивиденды по итогам работы за три первых квартала года почти 20 миллиардов рублей, сообщила компания.
"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Сибур Холдинг" принять следующее решение... С учетом выплаченных дивидендов по итогам полугодия 2026 года… выплатить дивиденды в денежной форме в размере 7 (семь) рублей 75 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 19 862 603 564 рубля 75 копеек", - говорится в сообщении.
Внеочередное собрание акционеров "Сибура" по вопросу выплаты дивидендов пройдет 10 декабря в форме заочного голосования. А лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 21 декабря.
В мае прошлого года "Сибур" снизил минимальный коэффициент дивидендных выплат до 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО с 50%. А 50% теперь - это максимальный уровень. Отчеты по стандартам МСФО компания публикует только по результатам полугодия и года.
"Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, производит современные синтетические материалы. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.