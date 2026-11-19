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В Совкомбанке предложили пилот нового механизма финансирования работы НКО

В Совкомбанке предложили пилот нового механизма финансирования работы НКО - 19.11.2026, ПРАЙМ

В Совкомбанке предложили пилот нового механизма финансирования работы НКО

Основатель, совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский предложил проработать в Костромской области пилотный механизм... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T17:53+0300

2026-11-19T17:53+0300

2026-11-19T17:53+0300

финансы

банки

сергей хотимский

совкомбанк

нко

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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Основатель, совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский предложил проработать в Костромской области пилотный механизм поддержки административных расходов некоммерческих организаций (НКО). Инициатива прозвучала на форуме "Технологии Добра", который прошел 18 ноября в Москве. Одной из центральных тем форума стало финансирование повседневной работы НКО: зарплат сотрудников, подготовки проектов, координации помощи и отчетности. На эти задачи организациям сложнее привлекать средства, чем на отдельные мероприятия или закупку товаров для подопечных. Хотимский предложил опробовать в Костромской области механизм административной поддержки результативных НКО. Он намерен обсудить инициативу с исполнительной властью и возможности участия бизнеса. "Через год расскажем, как у нас пилот происходит. Попробуем тоже что-то практическое сделать", — сказал Сергей Хотимский.По словам гендиректора фонда "Доброта Севера" Елены Тополевой-Солдуновой, НКО, доказавшим свою эффективность, нужна устойчивость независимо от результатов очередного грантового конкурса. "Мы научились финансировать социальные проекты, но пока недостаточно научились поддерживать сами организации и людей, которые в них работают", — отметила она. Отдельной темой форума стали обсуждаемые поправки в Налоговый кодекс. Тополева-Солдунова обратила внимание на риск ограничения права регионов снижать ставки по упрощенной системе налогообложения для НКО. Проверка ситуации с налоговыми льготами должна стать одним из практических продолжений дискуссии. Участники также обсудили существующие инструменты: в бюджет грантовых проектов можно включать зарплаты сотрудников, если они связаны с реализацией, а некоторые корпоративные программы позволяют оплачивать административные задачи. Однако, как отметили на форуме, более широкая задача — обеспечить организациям ресурсы для постоянной работы, а не только для отдельных проектов. В Совкомбанке намерены начать поиск такого решения с проработки костромского пилота.

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финансы, банки, сергей хотимский, совкомбанк, нко