https://1prime.ru/20261119/sovkombank-875391051.html

Совкомбанк создал фонд секьюритизации для физических лиц

Совкомбанк создал фонд секьюритизации для физических лиц - 19.11.2026, ПРАЙМ

Совкомбанк создал фонд секьюритизации для физических лиц

Объем сделок секьюритизации за десять месяцев текущего года составил около 1,3 триллиона рублей, что является максимальным показателем за всю историю рынка,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T18:32+0300

2026-11-19T18:32+0300

2026-11-19T18:32+0300

финансы

банки

совкомбанк

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/03/17/868558445_0:255:2732:1792_1920x0_80_0_0_b7801b56c9f2d9d1e68cc52397a643c9.png

МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Объем сделок секьюритизации за десять месяцев текущего года составил около 1,3 триллиона рублей, что является максимальным показателем за всю историю рынка, сообщил заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов в ходе сессии "Новые инструменты и новые услуги" на Уральской конференции НАУФОР.По его словам, общий объем рынка секьюритизации с учетом ипотеки на текущий момент составляет 6,5 триллиона рублей.Автухов отметил, что развитие рынка обеспечивается прежде всего преимуществами самого инструмента, такими как наличие обеспечения и низкий кредитный риск."Несмотря на то что секьюритизация бывает разной — какие-то выпуски рейтингуются, какие-то нет, — в целом это возможность сделать торгуемый инструмент из различных активов с повышением кредитного качества вплоть до ААА. Создается стандартный и прозрачный инструмент, сочетающий низкий кредитный риск и высокую доходность", — сказал он.Спикер назвал минусами инструмента невысокую ликвидность и кажущуюся сложность для массового инвестора. "Не все понимают этот инструмент, с ним сложнее работать, чем с простой облигацией. Но мы видим это не только в секьюритизации: в брокерском обслуживании более половины клиентов не хотят учиться, чтобы лучше понимать сервисы, — они заинтересованы в готовых решениях. Этот небольшой минус индустрия пытается решать", — уточнил он.Одно из решений, по словам Автухова, — создание паевых инвестиционных фондов с фокусом на секьюритизацию, и такой фонд уже создан Совкомбанком. "Инвестор, который не хочет разбираться в нюансах и деталях, доверяет квалифицированному управляющему, который собирает эти активы в один фонд, — отметил Автухов. — Агрегация различных секьюритизированных облигаций в фондах позволит показать хороший результат и доступнее презентовать инвесторам. И это является правильным решением и даст возможность масштабирования и вовлечения большого количества физических лиц в этот сегмент".Спикер также обратил внимание регулятора на моменты, которые позволили бы активнее развивать это направление. "Если регулятор обратит внимание и даст точечные улучшения в этом высококачественном сегменте, что позволит, например, рекламировать этот инструмент в том числе и неквалам, это поможет развитию", — сказал он.В заключение Автухов указал на перспективы дальнейшего развития инструмента. "Банки будут продолжать масштабно использовать этот инструмент и предлагать его физлицам. Это инструмент, который дает много выгод на текущий момент. Мы будем всемерно содействовать его развитию", — резюмировал он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, совкомбанк