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"Совкомфлот" рассчитывает принять в эксплуатацию газовоз Arc7 "Петр Столыпин"
"Совкомфлот" рассчитывает принять в эксплуатацию газовоз Arc7 "Петр Столыпин" - 19.11.2026, ПРАЙМ
"Совкомфлот" рассчитывает принять в эксплуатацию газовоз Arc7 "Петр Столыпин"
Судоходная компания "Совкомфлот" рассчитывает принять до конца года в эксплуатацию газовоз Arc7 "Петр Столыпин", сообщил глава компании Игорь Тонковидов. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T14:24+0300
2026-11-19T14:24+0300
2026-11-19T14:24+0300
газ
арктика
михаил мишустин
совкомфлот
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Судоходная компания "Совкомфлот" рассчитывает принять до конца года в эксплуатацию газовоз Arc7 "Петр Столыпин", сообщил глава компании Игорь Тонковидов.
"Газовоз "(Петр - ред.) Столыпин" проходит ходовые испытания… Надеемся принять это судно в эксплуатацию до конца года", - сказал Тонковидов в ходе осмотра премьер-министром России Михаилом Мишустиным выставки "Транспорт России".
"Именно суда этой серии станут костяком флота, которому предстоит открыть круглогодичную навигацию в Восточном секторе Арктики, то, о чем всегда мечтали российские моряки", - заключил он.
Танкер-газовоз ледового класса предназначен для круглогодичной работы на Северном морском пути. Он может самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 метров. Дедвейт судна составляет 81 тысячу тонн, а объем танков – более 172 тысяч кубометров сжиженного природного газа.
Судно имеет высокий экологический класс. При транспортировке сжиженного образуется отпарной газ, который используется как топливо для судовой энергетической установки. Дизельное топливо используется в качестве запального и резервного.
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газ, арктика, михаил мишустин, совкомфлот
Газ, АРКТИКА, Михаил Мишустин, Совкомфлот
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Судоходная компания "Совкомфлот" рассчитывает принять до конца года в эксплуатацию газовоз Arc7 "Петр Столыпин", сообщил глава компании Игорь Тонковидов.
"Газовоз "(Петр - ред.) Столыпин" проходит ходовые испытания… Надеемся принять это судно в эксплуатацию до конца года", - сказал Тонковидов в ходе осмотра премьер-министром России Михаилом Мишустиным выставки "Транспорт России".
"Именно суда этой серии станут костяком флота, которому предстоит открыть круглогодичную навигацию в Восточном секторе Арктики, то, о чем всегда мечтали российские моряки", - заключил он.
Танкер-газовоз ледового класса предназначен для круглогодичной работы на Северном морском пути. Он может самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 метров. Дедвейт судна составляет 81 тысячу тонн, а объем танков – более 172 тысяч кубометров сжиженного природного газа.
Судно имеет высокий экологический класс. При транспортировке сжиженного образуется отпарной газ, который используется как топливо для судовой энергетической установки. Дизельное топливо используется в качестве запального и резервного.