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Специалисты оценивают ущерб после атаки БПЛА по Крымскому мосту
Специалисты оценивают ущерб после атаки БПЛА по Крымскому мосту - 19.11.2026, ПРАЙМ
Специалисты оценивают ущерб после атаки БПЛА по Крымскому мосту
Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба после атаки БПЛА по мосту в Крыму, сообщили в Минтрансе РФ. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T07:52+0300
2026-11-19T07:52+0300
2026-11-19T07:52+0300
бизнес
россия
крым
сергей аксенов
всу
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба после атаки БПЛА по мосту в Крыму, сообщили в Минтрансе РФ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение перекрыто на Крымском мосту в результате очередной атаки ВСУ.
"Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено... Пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба", - говорится в сообщении Минтранса.
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бизнес, россия, крым, сергей аксенов, всу
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, Сергей Аксенов, ВСУ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба после атаки БПЛА по мосту в Крыму, сообщили в Минтрансе РФ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение перекрыто на Крымском мосту в результате очередной атаки ВСУ.
"Движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено... Пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба", - говорится в сообщении Минтранса.