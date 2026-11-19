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Европа напоследок скупает запретный российский ресурс

Европа напоследок скупает запретный российский ресурс - 19.11.2026, ПРАЙМ

Европа напоследок скупает запретный российский ресурс

Евросоюз в 2026 году поставил странный рекорд: за десять месяцев он потратил на российский сжиженный природный газ 8,7 миллиардов евро — на 21% больше, чем за... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T07:07+0300

2026-11-19T07:07+0300

2026-11-19T07:07+0300

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европа

катар

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ес

ямал спг

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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ, Роман Серов. Евросоюз в 2026 году поставил странный рекорд: за десять месяцев он потратил на российский сжиженный природный газ 8,7 миллиардов евро — на 21% больше, чем за весь 2025 год. Казалось бы, вот-вот должен вступить в силу полный запрет на импорт, но вместо того, чтобы готовиться к расставанию, Европа лихорадочно наращивает закупки. В чем логика и чем это обернется для европейских потребителей?Почему скупают запретноеРост закупок выглядит парадоксально только на первый взгляд. По данным Urgewald, за январь–октябрь поставки российского СПГ в ЕС выросли на 6,3% год к году, до 12,9 миллионов тонн. Крупнейшими покупателями стали Франция (5,37 миллионов тонн), Бельгия (3 миллиона), Испания (2,91 миллиона) и Нидерланды (1,32 миллиона).Причины три, и они лежат в экономической плоскости. Первая — относительная дешевизна. Как отмечает старший аналитик по нефтегазовому сектору Инвестбанка "Синара" Алексей Кокин, российский СПГ (в основном продукция "Ямал СПГ") был привязан к нефтяным ценам с временным лагом."Вспомним, что в марте начался кризис предложения из-за недоступности катарских объемов. Поэтому во втором квартале можно было приобретать его сравнительно недорого. Да и без кризиса вполне вероятно, что некоторые импортеры перенесли поставки на более ранний срок", - рассуждает он.Вторая — дефицит на мировом рынке. Ближневосточный конфликт и перебои с поставками из Катара и ОАЭ вынудили Европу хвататься за любые доступные объемы.Третья — страх остаться без газа. Покупатели спешат выбрать контрактные объемы до вступления в силу полного эмбарго, чтобы максимально заполнить хранилища.Обойти ограниченияФормально первый этап отказа уже пройден. Запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам действует с 25 апреля 2026 года. Однако, как следует из доклада CREA, реальные поставки почти не сократились — импорт упал лишь на 1,2%.Причина в том, что краткосрочные контракты почти не использовались: все разрешенные поставки шли по долгосрочным соглашениям, которые переходный период позволяет исполнять до 1 января 2027 года.Именно с этой даты должен заработать полный запрет на импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам. Обойти его будет крайне сложно, хотя лазейки остаются. Во-первых, газ, разгруженный в одном порту ЕС, после регазификации может подаваться в общую сеть и использоваться в других странах — на этом и строилась нынешняя география поставок.Во-вторых, сохраняется вероятность, что часть объемов будет перемаркирована или перенаправлена через третьи страны, хотя Евросоюз обещает пристально следить за происхождением молекул.Рынок трансформируетсяЦеновая картина в Европе уже сейчас тревожная. Биржевые котировки на хабе TTF в середине ноября 2026 года стабилизировались вблизи 970 долларов за тысячу кубометров. При этом еще в конце октября цена достигала 1200 долларов — впервые с 2022 года. Средняя цена за октябрь составила 1005 долларов за тысячу кубометров, прибавив 12% к сентябрю.Дальнейшая динамика зависит от двух факторов: погоды и доступности альтернативных поставок. Запасы в европейских хранилищах истощаются рекордными темпами. На 16 ноября ПХГ ЕС были заполнены на 70,15% — на 18 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет. В Германии, обладающей крупнейшими мощностями хранения, ситуация еще хуже: 58% на середину ноября. Если зима окажется суровой, к марту немецкие хранилища могут полностью опустеть.Эксперт Президентской академии Тамара Сафонова предупреждает: после вступления в силу полного запрета на импорт российского СПГ произойдет очередной этап трансформации мирового газового рынка."Европейские страны будут вынуждены увеличить объемы закупок газа у традиционных поставщиков. Однако на фоне дефицита СПГ, связанного с ближневосточным конфликтом и сокращением поставок из Катара и ОАЭ, конкуренция за доступные объемы резко возрастет. При этом сокращение мирового предложения СПГ может привести к тому, что доступных объемов окажется недостаточно для удовлетворения потребностей стран Евросоюза", — отмечает она.Борьба за выживаниеРядовые потребители уже ощущают на себе первые залпы нового энергетического кризиса. Еврокомиссия, пытаясь компенсировать последствия своей сырьевой политики, все активнее навязывает режим жесткой экономии. Как пишет польское издание Myśl Polska, программы "энергоэффективности" с броскими названиями на деле оборачиваются рекомендациями снижать температуру в помещениях, отказываться от утюгови ждать ночных скидок на электричество, чтобы запустить стиральную машину."Сегодня каждый десятый гражданин ЕС вынужден брать кредит, чтобы соответствовать "мягким требованиям" Брюсселя в отношении энергоэффективности", — констатирует издание.Для промышленности последствия еще серьезнее. Высокие цены на газ создают угрозу нового ценового шока. Особенно сильно страдают химические предприятия, производители удобрений и другие энергоемкие производства. С января, как ожидают европейские экономисты, ситуация усугубится еще больше."Газпром" в свою очередь указывает на системную ошибку европейской политики: ставка на ВИЭ, зависящие от погоды, и на СПГ вместо надежных трубопроводных поставок привела к значительному росту цен и исторически минимальному уровню заполненности хранилищ."В результате европейский рынок стал более уязвим к любым внешним кризисам, которые отражаются на экономике и энергобезопасности региона", — подчеркивают в компании.Европа входит в 2027 год с рекордными расходами на газ, полупустыми хранилищами и твердым намерением отказаться от последнего крупного источника дешевого топлива. Вопрос уже не в том, обойдется ли Евросоюз без российского СПГ, — вопрос в том, во сколько это обойдется рядовому европейцу и сохранит ли континент свою промышленную базу. Пока цифры и прогнозы экспертов говорят о том, что "борьба за выживание", о которой пишут европейские СМИ, только начинается.

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Роман Серов https://img.cdn1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Роман Серов https://img.cdn1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

газ, европа, катар, оаэ, ес, ямал спг