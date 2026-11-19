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Из аутсайдера в лидеры: на рынке СПГ может появиться новый игрок
Из аутсайдера в лидеры: на рынке СПГ может появиться новый игрок - 19.11.2026, ПРАЙМ
Из аутсайдера в лидеры: на рынке СПГ может появиться новый игрок
Аргентина готовится к запуску газового мегапроекта стоимостью 24 миллиарда долларов, пишет Bloomberg. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T21:43+0300
2026-11-19T21:43+0300
2026-11-19T21:43+0300
энергетика
газ
аргентина
eni
adnoc
спг
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Аргентина готовится к запуску газового мегапроекта стоимостью 24 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.По информации агентства, консорциум в составе аргентинской YPF, итальянской Eni и подразделения Adnoc из Абу-Даби планирует транспортировать газ из сланцевого месторождения Вака-Муэрта (исп. Vaca Muerta — "мертвая корова") к атлантическому побережью, сжижать его и отправлять по всему миру."Проект мощностью 12 миллионов тонн СПГ в год может сделать его крупнейшим в мире морским комплексом по сжижению газа и поможет Аргентине превратиться из хронического аутсайдера энергетического рынка в крупного мирового поставщика", — отмечает Bloomberg.Финансирование возглавят JPMorgan Chase и Banco Santander, а окончательное решение о запуске намечено на 30 ноября. Для президента Аргентины Хавьера Милея это станет важной политической победой, хотя реализация проекта зависит от того, сохранит ли он власть на выборах в следующем году, добавляет агентство."Проект по экспорту природного газа стоимостью 24 миллиарда долларов еще не реализован, и финансирование не гарантировано", — подчеркивают журналисты.Первые поставки намечены на 2030 год.
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газ, аргентина, eni, adnoc, спг
Энергетика, Газ, АРГЕНТИНА, Eni, ADNOC, СПГ
Из аутсайдера в лидеры: на рынке СПГ может появиться новый игрок
Bloomberg: Аргентина готовит газовый мегапроект на 24 миллиарда долларов
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ.
Аргентина готовится к запуску газового мегапроекта стоимостью 24 миллиарда долларов, пишет Bloomberg
.
По информации агентства, консорциум в составе аргентинской YPF, итальянской Eni и подразделения Adnoc из Абу-Даби планирует транспортировать газ из сланцевого месторождения Вака-Муэрта (исп. Vaca Muerta — "мертвая корова") к атлантическому побережью, сжижать его и отправлять по всему миру.
"Проект мощностью 12 миллионов тонн СПГ в год может сделать его крупнейшим в мире морским комплексом по сжижению газа и поможет Аргентине превратиться из хронического аутсайдера энергетического рынка в крупного мирового поставщика", — отмечает Bloomberg.
Финансирование возглавят JPMorgan Chase и Banco Santander, а окончательное решение о запуске намечено на 30 ноября. Для президента Аргентины Хавьера Милея это станет важной политической победой, хотя реализация проекта зависит от того, сохранит ли он власть на выборах в следующем году, добавляет агентство.
"Проект по экспорту природного газа стоимостью 24 миллиарда долларов еще не реализован, и финансирование не гарантировано", — подчеркивают журналисты.
Первые поставки намечены на 2030 год.