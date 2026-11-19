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США скоро подпишут торговые соглашения с крупнейшими странами, заявил Трамп
США скоро подпишут торговые соглашения с крупнейшими странами, заявил Трамп - 19.11.2026, ПРАЙМ
США скоро подпишут торговые соглашения с крупнейшими странами, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил на саммите АТЭС, что Соединенные Штаты скоро подпишут торговые соглашения с крупнейшими странами. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T06:33+0300
2026-11-19T06:33+0300
2026-11-19T06:33+0300
мировая экономика
сша
азиатско-тихоокеанский регион
дональд трамп
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил на саммите АТЭС, что Соединенные Штаты скоро подпишут торговые соглашения с крупнейшими странами.
"Мы ведем переговоры о заключении многочисленных торговых соглашений, в том числе с некоторыми из тех, кто сидит за этим прекрасным столом. В не столь отдаленном будущем мы подпишем множество торговых соглашений с крупнейшими странами", - сказал Трамп на пленарном заседании саммита АТЭС.
Американский лидер не уточнил, о каких именно странах идет речь.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.
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мировая экономика, сша, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, атэс
Мировая экономика, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Дональд Трамп, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил на саммите АТЭС, что Соединенные Штаты скоро подпишут торговые соглашения с крупнейшими странами.
"Мы ведем переговоры о заключении многочисленных торговых соглашений, в том числе с некоторыми из тех, кто сидит за этим прекрасным столом. В не столь отдаленном будущем мы подпишем множество торговых соглашений с крупнейшими странами", - сказал Трамп на пленарном заседании саммита АТЭС.
Американский лидер не уточнил, о каких именно странах идет речь.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.