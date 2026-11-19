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СМИ: США могут достичь потолка госдолга уже в феврале

СМИ: США могут достичь потолка госдолга уже в феврале - 19.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: США могут достичь потолка госдолга уже в феврале

США могут достичь установленного законом потолка государственного долга в размере 41,1 триллиона долларов уже в феврале, если Конгресс не примет решения о его... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T10:17+0300

2026-11-19T10:17+0300

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мировая экономика

сша

дональд трамп

new york times

минфин сша

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. США могут достичь установленного законом потолка государственного долга в размере 41,1 триллиона долларов уже в феврале, если Конгресс не примет решения о его повышении или приостановке действия ограничения, сообщает газета New York Times со ссылкой на исследование вашингтонского Центра двухпартийной политики (ВРС). "Соединенные Штаты могут столкнуться с пределом того, сколько они могут занимать для финансирования государственных расходов, уже в феврале, если Конгресс не примет меры для повышения или приостановки действия установленного законом потолка государственного долга", - пишет газета. Госдолг США обновил рекорд в августе и вырос уже до 40,5 триллиона долларов. При этом ситуация с ростом долга до законного предела в стране далеко не нова. В частности, ещё в июле прошлого года Штаты повысили его потолок с 36,1 до 41,1 триллиона долларов. По оценкам центра, которую приводит издание, установленный предел заимствований может быть исчерпан в феврале или марте. После этого министерству финансов США придется прибегнуть к чрезвычайным мерам, включая временную приостановку инвестиций в отдельные государственные сберегательные программы и программы медицинского обеспечения почтальонов-пенсионеров. Министерство также может временно перераспределять средства между государственными ведомствами и учреждениями. При этом момент, когда у правительства закончатся возможности своевременно выполнять обязательства и возникнет риск дефолта, может наступить уже в августе, предупреждают аналитики. Как отмечает New York Times, ситуация может вынудить президента США Дональда Трампа договариваться с демократами. Газета отмечает, что сам Трамп ранее также допускал полную отмену критерия потолка госдолга, заявляя, что это необходимо для предотвращения экономической катастрофы. По оценке BPC, сроки наступления возможного дефолта будут зависеть от кредитных ставок, экономического роста, судебных решений по поводу импортных тарифов и бюджетного законодательства. В июне ВРС также уже прогнозировал, что США могут достигнуть предела госдолга в 2027 году.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, new york times, минфин сша