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Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно выросло
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно выросло - 19.11.2026, ПРАЙМ
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно выросло
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 ноября, выросло на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T16:50+0300
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мировая экономика
сша
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 ноября, выросло на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 202 тысячи - до 203 тысяч, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали снижения показателя до 197 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 200 тысяч.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 2 тысячи с пересмотренного уровня предыдущей недели в 195 750 заявок.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 ноября, выросло на 70 тысяч к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,763 миллиона человек.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
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мировая экономика, сша
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 ноября, выросло на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 202 тысячи - до 203 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали снижения показателя до 197 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 200 тысяч.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 2 тысячи с пересмотренного уровня предыдущей недели в 195 750 заявок.
Общее количество получающих пособие по безработице в США
за неделю, завершившуюся 7 ноября, выросло на 70 тысяч к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,763 миллиона человек.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.