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Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно выросло

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно выросло - 19.11.2026, ПРАЙМ

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно выросло

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 ноября, выросло на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:50+0300

2026-11-19T16:50+0300

2026-11-19T17:33+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 ноября, выросло на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 202 тысячи - до 203 тысяч, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали снижения показателя до 197 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 200 тысяч.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 2 тысячи с пересмотренного уровня предыдущей недели в 195 750 заявок.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 ноября, выросло на 70 тысяч к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,763 миллиона человек.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша