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США рассматривают возможность наращивания экспорта дизеля и бензина в Европу

США рассматривают возможность наращивания экспорта дизеля и бензина в Европу - 19.11.2026, ПРАЙМ

США рассматривают возможность наращивания экспорта дизеля и бензина в Европу

Соединенные Штаты рассматривают возможность наращивания экспорта дизеля и бензина в страны Европы, заявил министр энергетики США Крис Райт. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:50+0300

2026-11-19T16:50+0300

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассматривают возможность наращивания экспорта дизеля и бензина в страны Европы, заявил министр энергетики США Крис Райт. "Рассматриваем ли мы возможность увеличения экспорта нефти и дизельного топлива в Европу? Абсолютно точно", - сказал он на пресс-конференции в Варшаве. Его слова приводит агентство Рейтер. В конце октября министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что страны ЕС в течение трех месяцев высвободят из своих запасов более 42 миллионов баррелей топлива для снижения цен на него на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

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