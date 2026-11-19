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IMD назвала США, Сингапур и Нидерланды самыми развитыми странами в сфере ИИ

IMD назвала США, Сингапур и Нидерланды самыми развитыми странами в сфере ИИ - 19.11.2026, ПРАЙМ

IMD назвала США, Сингапур и Нидерланды самыми развитыми странами в сфере ИИ

США, Сингапур и Нидерланды стали тройкой лидеров в рейтинге мировых стран с наиболее высоким уровнем развития цифровых технологий и искусственного интеллекта,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T19:12+0300

2026-11-19T19:12+0300

2026-11-19T19:13+0300

технологии

мировая экономика

сша

сингапур

нидерланды

nvidia

alphabet

microsoft

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. США, Сингапур и Нидерланды стали тройкой лидеров в рейтинге мировых стран с наиболее высоким уровнем развития цифровых технологий и искусственного интеллекта, следует из доклада международной бизнес-школы IMD. "В 2026 году США, Сингапур и Нидерланды занимают три первых места в мировом рейтинге цифровых технологий и ИИ. США занимают первое место в основном благодаря мощности своей технологической экосистемы, коммерческому потенциалу и относительно мягкому регулированию", - говорится в докладе. Кроме того, отмечает IMD, Сингапур стал единственной экономикой, которая вошла в мировую пятерку лидеров по каждому из факторов, рассматриваемых организацией - управление, технологии и инфраструктура, эффективность, развитие кадрового потенциала, а также ценности. В рейтинге лидирующих компаний в сфере искусственного интеллекта доминируют США - в топ-20 списка вошли 11 американских компаний из сферы полупроводников, облачных технологий, программного обеспечения, а также цифровых платформ. Первую тройку также представляют компании из США - Nvidia, Alphabet и Microsoft. Китай в рейтинге компаний представлен тремя компаниями, а Tencent Holdings и Alibaba Group занимают седьмое и восьмое места соответственно. Южнокорейская Samsung Electronics заняла пятую позицию. Как отмечают эксперты IMD, за последний год инвесторы более высоко оценивали уровень развития компаний в сфере искусственного интеллекта, чем рост выручки. К тому же, рентабельность компаний не демонстрировала положительной зависимости от степени развития компаний ИИ-технологий.

сша

сингапур

нидерланды

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, сша, сингапур, нидерланды, nvidia, alphabet, microsoft