https://1prime.ru/20261119/ssha-875396527.html

Reuters: США ограничат доступ китайских телеком-компаний к американским номерам

Reuters: США ограничат доступ китайских телеком-компаний к американским номерам - 19.11.2026, ПРАЙМ

Reuters: США ограничат доступ китайских телеком-компаний к американским номерам

Федеральная комиссия по связи США (FCC) проголосовала за ограничение прямого доступа китайских телекоммуникационных компаний к американским телефонным номерам... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T20:58+0300

2026-11-19T20:58+0300

2026-11-19T20:58+0300

технологии

сша

китай

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875396527.jpg?1795111083

ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Федеральная комиссия по связи США (FCC) проголосовала за ограничение прямого доступа китайских телекоммуникационных компаний к американским телефонным номерам по соображениям национальной безопасности, сообщает агентство Рейтер. "Федеральная комиссия по связи США в четверг проголосовала за запрет китайским телекоммуникационным компаниям прямого доступа к американским телефонным номерам по соображениям национальной безопасности - эта мера направлена на предотвращение мошеннических автоматических звонков", - говорится в сообщении агентства. Под действие новых правил подпадут China Mobile, China Telecom, China Unicom и другие провайдеры IP-телефонии. До этого FCC уже лишила три китайские компании права оказывать международные телекоммуникационные услуги в США.

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, сша, китай