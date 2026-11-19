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Reuters: США ограничат доступ китайских телеком-компаний к американским номерам
Reuters: США ограничат доступ китайских телеком-компаний к американским номерам - 19.11.2026, ПРАЙМ
Reuters: США ограничат доступ китайских телеком-компаний к американским номерам
Федеральная комиссия по связи США (FCC) проголосовала за ограничение прямого доступа китайских телекоммуникационных компаний к американским телефонным номерам... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T20:58+0300
2026-11-19T20:58+0300
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Федеральная комиссия по связи США (FCC) проголосовала за ограничение прямого доступа китайских телекоммуникационных компаний к американским телефонным номерам по соображениям национальной безопасности, сообщает агентство Рейтер. "Федеральная комиссия по связи США в четверг проголосовала за запрет китайским телекоммуникационным компаниям прямого доступа к американским телефонным номерам по соображениям национальной безопасности - эта мера направлена на предотвращение мошеннических автоматических звонков", - говорится в сообщении агентства. Под действие новых правил подпадут China Mobile, China Telecom, China Unicom и другие провайдеры IP-телефонии. До этого FCC уже лишила три китайские компании права оказывать международные телекоммуникационные услуги в США.
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технологии, сша, китай
Reuters: США ограничат доступ китайских телеком-компаний к американским номерам
Reuters: США запретят китайским операторам прямой доступ к американским телефонным номерам
ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Федеральная комиссия по связи США (FCC) проголосовала за ограничение прямого доступа китайских телекоммуникационных компаний к американским телефонным номерам по соображениям национальной безопасности, сообщает агентство Рейтер.
"Федеральная комиссия по связи США в четверг проголосовала за запрет китайским телекоммуникационным компаниям прямого доступа к американским телефонным номерам по соображениям национальной безопасности - эта мера направлена на предотвращение мошеннических автоматических звонков", - говорится в сообщении агентства.
Под действие новых правил подпадут China Mobile, China Telecom, China Unicom и другие провайдеры IP-телефонии. До этого FCC уже лишила три китайские компании права оказывать международные телекоммуникационные услуги в США.