https://1prime.ru/20261119/stoimost-875383398.html

Биржевые цены на кофе робуста в мире упали до минимума с января 2024 года

Биржевые цены на кофе робуста в мире упали до минимума с января 2024 года - 19.11.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на кофе робуста в мире упали до минимума с января 2024 года

Биржевая стоимость кофе сорта робуста снижается девятую торговую сессию подряд, достигнув минимума с января 2024 года, следует из данных ICE Futures. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:48+0300

2026-11-19T15:48+0300

2026-11-19T15:50+0300

рынок

бизнес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875383398.jpg?1795092612

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Биржевая стоимость кофе сорта робуста снижается девятую торговую сессию подряд, достигнув минимума с января 2024 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.18 мск стоимость январского фьючерса на кофе робуста снижалась на 0,53%, до 3003 долларов за тонну. А минимально в ходе торгов показатель достиг 2976 долларов, что стало минимумом с 15 января 2024 года. С начала месяца стоимость робусты снизилась более чем на 6%, а с начала года - на 24%. В то же время цена мартовского фьючерса на кофе арабика росла на 0,85%, до 2,778 доллара за фунт (около 6124 долларов за тонну).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, бизнес