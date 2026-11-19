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Страны АТЭС намерены укреплять механизмы финансовой политики

Страны АТЭС намерены укреплять механизмы финансовой политики - 19.11.2026, ПРАЙМ

Страны АТЭС намерены укреплять механизмы финансовой политики

Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) намерены укреплять механизмы финансовой политики для преодоления экономических потрясений и... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:43+0300

2026-11-19T12:43+0300

2026-11-19T12:43+0300

мировая экономика

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) намерены укреплять механизмы финансовой политики для преодоления экономических потрясений и поддержания стабильности, говорится в обнародованной в четверг декларации лидеров экономик объединения по итогам саммита 2026 года. "Мы подчеркиваем важность надежных и гибких рамочных основ налогово-бюджетной, денежно-кредитной и финансовой политики для преодоления экономических потрясений и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности", — отмечается в документе. Лидеры экономик АТЭС признали, что сохраняющиеся глобальные дисбалансы создают риски для экономического роста и стабильности. В этой связи участники объединения договорились укреплять диалог и сотрудничество для восстановления баланса в мировой экономике. Кроме того, в декларации содержится призыв проводить бюджетную политику, направленную на поддержку домохозяйств, расширение доступа населения к финансовым услугам и повышение финансовой грамотности.

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мировая экономика, атэс