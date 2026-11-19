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Страны АТЭС будут совместно решать проблемы энергетической безопасности
Страны АТЭС будут совместно решать проблемы энергетической безопасности - 19.11.2026, ПРАЙМ
Страны АТЭС будут совместно решать проблемы энергетической безопасности
Страны АТЭС будут совместными усилиями решать проблемы в области энергетической безопасности, следует из декларации лидеров. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T12:50+0300
2026-11-19T12:50+0300
2026-11-19T12:50+0300
мировая экономика
азиатско-тихоокеанский регион
владимир путин
атэс
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Страны АТЭС будут совместными усилиями решать проблемы в области энергетической безопасности, следует из декларации лидеров.
Декларация лидеров экономик АТЭС 2026 года опубликована на сайте Кремля.
"Мы стремимся укреплять комплексную безопасность во всех отраслях энергетики, на всех технологических направлениях и совместными усилиями решать проблемы в области энергетической безопасности", - говорится в документе.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отмечал президент России Владимир Путин.
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мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин, атэс
Мировая экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, Владимир Путин, АТЭС
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Страны АТЭС будут совместными усилиями решать проблемы в области энергетической безопасности, следует из декларации лидеров.
Декларация лидеров экономик АТЭС 2026 года опубликована на сайте Кремля.
"Мы стремимся укреплять комплексную безопасность во всех отраслях энергетики, на всех технологических направлениях и совместными усилиями решать проблемы в области энергетической безопасности", - говорится в документе.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отмечал президент России Владимир Путин.