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Страны АТЭС будут сотрудничать для повышения устойчивости ИКТ в транспорте
Страны АТЭС будут сотрудничать для повышения устойчивости ИКТ в транспорте - 19.11.2026, ПРАЙМ
Страны АТЭС будут сотрудничать для повышения устойчивости ИКТ в транспорте
Страны АТЭС будут сотрудничать для повышения устойчивости информационно-коммуникационных технологий в транспортном секторе, следует из текста декларации... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T12:50+0300
2026-11-19T12:50+0300
2026-11-19T12:50+0300
технологии
бизнес
азиатско-тихоокеанский регион
владимир путин
атэс
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Страны АТЭС будут сотрудничать для повышения устойчивости информационно-коммуникационных технологий в транспортном секторе, следует из текста декларации лидеров.
"Мы продолжим сотрудничество в целях внедрения инновационных технологий и повышения устойчивости информационно-коммуникационных технологий в транспортном секторе. Мы и далее будем содействовать применению надлежащей практики нормативного регулирования, укреплять сотрудничество в области стандартов и оценки соответствия, а также осуществлять структурные реформы для улучшения деловой среды", - говорится в тексте декларации.
В документе добавляется, что страны будут содействовать практическому обмену опытом в области цифровизации торговли, цепочек поставок и упрощения торговли, а также дальнейшей цифровизации таможенных и связанных с торговлей процедур.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отметил президент России Владимир Путин.
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технологии, бизнес, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин, атэс
Технологии, Бизнес, Азиатско-Тихоокеанский регион, Владимир Путин, АТЭС
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Страны АТЭС будут сотрудничать для повышения устойчивости информационно-коммуникационных технологий в транспортном секторе, следует из текста декларации лидеров.
"Мы продолжим сотрудничество в целях внедрения инновационных технологий и повышения устойчивости информационно-коммуникационных технологий в транспортном секторе. Мы и далее будем содействовать применению надлежащей практики нормативного регулирования, укреплять сотрудничество в области стандартов и оценки соответствия, а также осуществлять структурные реформы для улучшения деловой среды", - говорится в тексте декларации.
В документе добавляется, что страны будут содействовать практическому обмену опытом в области цифровизации торговли, цепочек поставок и упрощения торговли, а также дальнейшей цифровизации таможенных и связанных с торговлей процедур.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отметил президент России Владимир Путин.