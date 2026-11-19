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Страны АТЭС будут сотрудничать для повышения устойчивости ИКТ в транспорте

Страны АТЭС будут сотрудничать для повышения устойчивости ИКТ в транспорте - 19.11.2026, ПРАЙМ

Страны АТЭС будут сотрудничать для повышения устойчивости ИКТ в транспорте

Страны АТЭС будут сотрудничать для повышения устойчивости информационно-коммуникационных технологий в транспортном секторе, следует из текста декларации... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:50+0300

2026-11-19T12:50+0300

2026-11-19T12:50+0300

технологии

бизнес

азиатско-тихоокеанский регион

владимир путин

атэс

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Страны АТЭС будут сотрудничать для повышения устойчивости информационно-коммуникационных технологий в транспортном секторе, следует из текста декларации лидеров. "Мы продолжим сотрудничество в целях внедрения инновационных технологий и повышения устойчивости информационно-коммуникационных технологий в транспортном секторе. Мы и далее будем содействовать применению надлежащей практики нормативного регулирования, укреплять сотрудничество в области стандартов и оценки соответствия, а также осуществлять структурные реформы для улучшения деловой среды", - говорится в тексте декларации. В документе добавляется, что страны будут содействовать практическому обмену опытом в области цифровизации торговли, цепочек поставок и упрощения торговли, а также дальнейшей цифровизации таможенных и связанных с торговлей процедур. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отметил президент России Владимир Путин.

азиатско-тихоокеанский регион

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин, атэс