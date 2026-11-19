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Страны АТЭС будут содействовать доступу к высококачественным источникам энергии

Страны АТЭС будут содействовать доступу к высококачественным источникам энергии - 19.11.2026, ПРАЙМ

Страны АТЭС будут содействовать доступу к высококачественным источникам энергии

Страны АТЭС будут содействовать всеобщему доступу к высококачественным источникам энергии, следует из декларации лидеров экономик АТЭС по итогам саммита в... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:53+0300

2026-11-19T12:53+0300

2026-11-19T12:53+0300

мировая экономика

азиатско-тихоокеанский регион

атэс

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Страны АТЭС будут содействовать всеобщему доступу к высококачественным источникам энергии, следует из декларации лидеров экономик АТЭС по итогам саммита в Шэньчжэне. Декларация лидеров экономик АТЭС 2026 года опубликована на сайте Кремля. "Мы будем содействовать всеобщему доступу к высококачественным источникам энергии, отличающимся безопасностью, надежностью, бесперебойностью, устойчивостью и экономической доступностью, в том числе для жителей отдаленных и сельских районов", - говорится в документе. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

азиатско-тихоокеанский регион

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мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, атэс