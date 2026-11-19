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Володин: Недружественные страны не смогут обойтись без российского рынка сбыта
Володин: Недружественные страны не смогут обойтись без российского рынка сбыта - 19.11.2026, ПРАЙМ
Володин: Недружественные страны не смогут обойтись без российского рынка сбыта
Недружественные страны не смогут обойтись без российского рынка сбыта, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T16:47+0300
2026-11-19T16:47+0300
2026-11-19T16:47+0300
бизнес
россия
вячеслав володин
госдума
совет федерации
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Недружественные страны не смогут обойтись без российского рынка сбыта, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг в рамках бюджетного пакета рассмотрела изменения в Налоговый кодекс России. В ходе обсуждения Володин сообщил, что Госдума и Совет Федерации предложили правительству России пересмотреть налогообложение импортных деликатесов, чтобы льготные ставки не распространялись на продукцию из недружественных стран.
"До сегодняшнего дня поступает из недружественных стран продукция, без которой можно обойтись. А вот они обойдутся ли без наших рынков сбыта - навряд ли", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
По его словам, отказ от такой продукции - один из самых легких шагов, на который можно пойти в ответ на действия недружественных стран. Он добавил, что это приведет к тому, что их экономики будут получать меньше денег, и, возможно, осознание придет быстрее.
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бизнес, россия, вячеслав володин, госдума, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума, Совет Федерации
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Недружественные страны не смогут обойтись без российского рынка сбыта, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг в рамках бюджетного пакета рассмотрела изменения в Налоговый кодекс России. В ходе обсуждения Володин сообщил, что Госдума и Совет Федерации предложили правительству России пересмотреть налогообложение импортных деликатесов, чтобы льготные ставки не распространялись на продукцию из недружественных стран.
"До сегодняшнего дня поступает из недружественных стран продукция, без которой можно обойтись. А вот они обойдутся ли без наших рынков сбыта - навряд ли", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
По его словам, отказ от такой продукции - один из самых легких шагов, на который можно пойти в ответ на действия недружественных стран. Он добавил, что это приведет к тому, что их экономики будут получать меньше денег, и, возможно, осознание придет быстрее.