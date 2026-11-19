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Верховный суд поддержал взыскание средств с "КИ Инвеста" по иску Генпрокуратуры

Верховный суд поддержал взыскание средств с "КИ Инвеста" по иску Генпрокуратуры - 19.11.2026, ПРАЙМ

Верховный суд поддержал взыскание средств с "КИ Инвеста" по иску Генпрокуратуры

Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ взыскали в доход государства компанию... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T10:11+0300

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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ взыскали в доход государства компанию "КИ Инвест" и ряд других российских юрлиц, подконтрольных латвийскому Rietumu Banka и владеющих недвижимостью в России. Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, изучив кассационные жалобы, судья ВС РФ Елена Борисова не нашла основания для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам. Генпрокуратура считает, что через "КИ Инвест" из России выводились деньги в Латвию. Изначально в иске, поданном в августе прошлого года в арбитражный суд Москвы, она требовала признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и "КИ Инвестом", перечисление в рамках этого договора банку более 105 миллионов рублей, а также взыскать в пользу РФ 100% долей "КИ Инвеста" и эту сумму. Впоследствии истец уточнил иск, поскольку были выявлены новые активы Rietumu Banka в России. Он попросил взыскать в доход РФ еще 12 юрлиц, в том числе ОАО "Новомосковский технопарк", ООО "Специализированный застройщик "Самолет-Марьино 1" и другие. Эти компании владеют недвижимостью, обременены залогами в пользу банка и переводят ему платежи в обход ограничительных мер, заявил юрист истца в суде. Как следует из иска, Rietumu Banka через RB Investments контролирует "КИ Инвест", которому принадлежат земельные участки (площадью более 1,24 гектара), здания и помещения коммерческого назначения (площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров) в Москве и Подмосковье. По утверждению истца, банк организовал схему вывода за рубеж доходов от их аренды в обход российских антисанкционных мер, для чего использовался кредитный договор, выплаты долга по которому продлены до 2030 года. Весь долг на февраль 2025 года составлял около 21,5 миллиона евро. Арбитражный суд Москвы в декабре удовлетворил иск, решение затем поддержали апелляционная инстанция и окружной суд. Дело слушалось в закрытом режиме. Помимо активов "КИ Инвеста", взыскание предположительно было обращено также на четыре земельных участка в Подмосковье площадью 3,5 гектара, квартиру в Москве, жилой дом, нежилое здание и объект незавершенного строительства в Барвихинском поселении. Rietumu Banka, комментируя в декабре решение суда, навал процесс несправедливым, а свой ожидаемый ущерб, равный стоимости недвижимости своей дочерней компании в России, оценил в 16 миллионов евро.

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