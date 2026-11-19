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Суд поддержал Роспатент в споре об аннулировании брендов электросамокатов
Суд поддержал Роспатент в споре об аннулировании брендов электросамокатов - 19.11.2026, ПРАЙМ
Суд поддержал Роспатент в споре об аннулировании брендов электросамокатов
Суд по интеллектуальным правам поддержал Роспатент, который отказал "Мосгортрансу", просившему частично аннулировать знаки обслуживания "ПоПути" и "poputi"... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T11:09+0300
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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам поддержал Роспатент, который отказал "Мосгортрансу", просившему частично аннулировать знаки обслуживания "ПоПути" и "poputi" ростовского ООО "Попути Шеринг Систем", оказывающего услуги аренды электросамокатов и велосипедов, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Бренды были зарегистрированы в 2019 и 2021 годах для трех классов услуг. ГУП "Мосгортранс" просило прекратить их правовую охрану для части услуг одного из классов. Речь в его возражении, направленном в Роспатент, шла, в частности, о пассажирских, автобусных, автомобильных перевозках и т.п.
Заявитель ссылался на две нормы закона, запрещающие регистрацию обозначений, служащих характеристикой товаров и услуг, и обозначений, утративших различительную способность в силу использования разными лицами.
Роспатент своими решениями возражения "Мосгортранса" в феврале отклонил. Он пришел к выводу, что "при восприятии элемента "По пути" потребитель будет домысливать: по какому именно пути необходимо проследовать; пройти можно пешком или необходимо воспользоваться определенным видом транспорта". Поэтому "можно прийти к выводу о фантазийном характере исследуемого элемента", указало ведомство.
Также Роспатент отметил, что представленные "Мосгортрансом" доказательства "не свидетельствуют о широком и длительном использовании оспариваемого товарного знака со словесным элементом "По пути" разными независимыми лицами".
"Мосгортранс" развивает сервис "По пути" — это сервис персонализированных перевозок по требованию, который заработал в Новой Москве с 2021 года.
В параллельном процессе в арбитражном суде Москвы ростовская компания взыскивает с "Мосгортранса" более 120 миллионов рублей компенсации за незаконное, как считает истец, использование его брендов. То дело пока приостановлено.
ГУП "Мосгортранс" – основной в столице и крупнейший в России оператор наземного городского пассажирского транспорта, который обслуживает порядка 750 автобусных и электробусных маршрутов протяженностью более 10 тысяч километров. Каждый день ими пользуются более 3 миллионов пассажиров, сообщает сайт предприятия.
Компания "Попути Шеринг Систем" предоставляет в аренду электросамокаты и велосипеды в Ростове-на-Дону, Геленджике и Ессентуках, говорится на ее сайте.
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бизнес, общество , новая москва, москва, ростов-на-дону, роспатент
Бизнес, Общество , НОВАЯ МОСКВА, МОСКВА, РОСТОВ-НА-ДОНУ, Роспатент
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам поддержал Роспатент, который отказал "Мосгортрансу", просившему частично аннулировать знаки обслуживания "ПоПути" и "poputi" ростовского ООО "Попути Шеринг Систем", оказывающего услуги аренды электросамокатов и велосипедов, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Бренды были зарегистрированы в 2019 и 2021 годах для трех классов услуг. ГУП "Мосгортранс" просило прекратить их правовую охрану для части услуг одного из классов. Речь в его возражении, направленном в Роспатент, шла, в частности, о пассажирских, автобусных, автомобильных перевозках и т.п.
Заявитель ссылался на две нормы закона, запрещающие регистрацию обозначений, служащих характеристикой товаров и услуг, и обозначений, утративших различительную способность в силу использования разными лицами.
Роспатент своими решениями возражения "Мосгортранса" в феврале отклонил. Он пришел к выводу, что "при восприятии элемента "По пути" потребитель будет домысливать: по какому именно пути необходимо проследовать; пройти можно пешком или необходимо воспользоваться определенным видом транспорта". Поэтому "можно прийти к выводу о фантазийном характере исследуемого элемента", указало ведомство.
Также Роспатент отметил, что представленные "Мосгортрансом" доказательства "не свидетельствуют о широком и длительном использовании оспариваемого товарного знака со словесным элементом "По пути" разными независимыми лицами".
"Мосгортранс" развивает сервис "По пути" — это сервис персонализированных перевозок по требованию, который заработал в Новой Москве с 2021 года.
В параллельном процессе в арбитражном суде Москвы ростовская компания взыскивает с "Мосгортранса" более 120 миллионов рублей компенсации за незаконное, как считает истец, использование его брендов. То дело пока приостановлено.
ГУП "Мосгортранс" – основной в столице и крупнейший в России оператор наземного городского пассажирского транспорта, который обслуживает порядка 750 автобусных и электробусных маршрутов протяженностью более 10 тысяч километров. Каждый день ими пользуются более 3 миллионов пассажиров, сообщает сайт предприятия.
Компания "Попути Шеринг Систем" предоставляет в аренду электросамокаты и велосипеды в Ростове-на-Дону, Геленджике и Ессентуках, говорится на ее сайте.