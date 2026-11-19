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Суд подтвердил ответственность экс-бенефициаров Мосуралбанка по долгам банка
Суд подтвердил ответственность экс-бенефициаров Мосуралбанка по долгам банка - 19.11.2026, ПРАЙМ
Суд подтвердил ответственность экс-бенефициаров Мосуралбанка по долгам банка
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций о привлечении по заявлению государственной корпорации "Агентство по... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T16:19+0300
2026-11-19T16:19+0300
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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций о привлечении по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" к субсидиарной ответственности по долгам Мосуралбанка его экс-бенефициаров Вадима Литвинова и Юрия Шульгина, председателя совета директоров Гайка Тадевосяна и председателя правления Николая Корнеева, сообщает АСВ.
"Потенциальный размер субсидиарной ответственности превышает 3,7 миллиарда рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами", - говорится в сообщении.
Основаниями для привлечения к ответственности послужили выдача заведомо невозвратных кредитов, замещение ликвидной задолженности неликвидным имуществом и иные сделки, причинившие ущерб кредитной организации.
Банк России отозвал у Мосуралбанка лицензию на осуществление банковских операций в 2018 году в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных.
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финансы, банки, бизнес, агентство по страхованию вкладов, асв, банк россии
Финансы, Банки, Бизнес, Агентство по страхованию вкладов, АСВ, Банк России
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций о привлечении по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" к субсидиарной ответственности по долгам Мосуралбанка его экс-бенефициаров Вадима Литвинова и Юрия Шульгина, председателя совета директоров Гайка Тадевосяна и председателя правления Николая Корнеева, сообщает АСВ.
"Потенциальный размер субсидиарной ответственности превышает 3,7 миллиарда рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами", - говорится в сообщении.
Основаниями для привлечения к ответственности послужили выдача заведомо невозвратных кредитов, замещение ликвидной задолженности неликвидным имуществом и иные сделки, причинившие ущерб кредитной организации.
Банк России отозвал у Мосуралбанка лицензию на осуществление банковских операций в 2018 году в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных.