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Суд вернул "Альфамониту" жалобу на введение наблюдения в "Евротрансе"

Суд вернул "Альфамониту" жалобу на введение наблюдения в "Евротрансе" - 19.11.2026, ПРАЙМ

Суд вернул "Альфамониту" жалобу на введение наблюдения в "Евротрансе"

Десятый арбитражный апелляционный суд вернул без рассмотрения по существу компании "Альфамонолит" ее жалобу на определение нижестоящего суда, которым была... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T18:08+0300

2026-11-19T18:08+0300

2026-11-19T18:08+0300

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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Десятый арбитражный апелляционный суд вернул без рассмотрения по существу компании "Альфамонолит" ее жалобу на определение нижестоящего суда, которым была введена начальная процедура банкротства – наблюдение – в топливном операторе ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса"), говорится в материалах, изученных РИА Новости. Апелляционный суд указал, что жалоба "подана на судебный акт, который… не обжалуется в порядке апелляционного производства, в связи с чем подлежит возвращению заявителю". Арбитражный суд Московской области 12 ноября ввел в "Евротрансе" наблюдение по заявлению Сбербанка. Суд включил в реестр требований кредиторов должника требование заявителя на сумму около 39 миллионов рублей. Рассмотрение дела по существу суд назначил на май следующего года. Екатеринбургское ООО "Альфамонолит" и "Евротранс" являются соответчиками по иску Русского народного банка о взыскании задолженности по договору факторинга, где первая компания выступает поставщиком, а вторая – его контрагентом, дебитором. "Альфамонолит" тоже подавал в арбитражный суд Московской области заявление о банкротстве "Евротранса", но суд раньше рассмотрел заявление Сбербанка. Сбербанк, банк "Россия" и ООО "Альфамонолит" с 24 по 26 сентября разместили на Федресурсе сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса". "Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру. В пресс-службе министерства энергетики Московской области 8 ноября сообщили РИА Новости, что деятельность автозаправочных станций "Трасса" приостановлена.

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бизнес, финансы, россия, московская область, евротранс, сбербанк