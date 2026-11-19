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Суд в Калининграде отложил рассмотрение иска "Домодедово" к Captum Limited

Суд в Калининграде отложил рассмотрение иска "Домодедово" к Captum Limited - 19.11.2026, ПРАЙМ

Суд в Калининграде отложил рассмотрение иска "Домодедово" к Captum Limited

Арбитражный суд Калининградской области в четверг отложил на 14 января 2027 года рассмотрение иска ООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед", которое входит в... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T18:15+0300

2026-11-19T18:15+0300

2026-11-19T18:15+0300

бизнес

россия

финансы

аэропорт домодедово

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КАЛИНИНГРАД, 19 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Калининградской области в четверг отложил на 14 января 2027 года рассмотрение иска ООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед", которое входит в группу компаний аэропорта "Домодедово", к кипрской компании Captum Limited о взыскании более 500 миллионов рублей долга по договору займа, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте - об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 14.01.2027 10.00", - сообщается в карточке дела. Причина переноса слушаний пока не уточняется. Иск "Эрпорт менеджмент компани лимитед" принят к производству июле 2025 года, его рассмотрение неоднократно откладывалось. Согласно материалам дела, истец просит взыскать с Captum Limited около 500,6 миллиона рублей задолженности по договору процентного займа, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. В обеспечение иска при его принятии к производству арбитражный суд Калининградской области наложил арест на имущество компаний "Дом-инвест", "Форум-инвест" и "Мера-инвест", которые привлечены к делу в качестве третьих лиц. В августе 2025 года в дело вступила Генпрокуратура РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, финансы, аэропорт домодедово