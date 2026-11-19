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Суд в Калининграде отложил рассмотрение иска "Домодедово" к Captum Limited
Суд в Калининграде отложил рассмотрение иска "Домодедово" к Captum Limited - 19.11.2026, ПРАЙМ
Суд в Калининграде отложил рассмотрение иска "Домодедово" к Captum Limited
Арбитражный суд Калининградской области в четверг отложил на 14 января 2027 года рассмотрение иска ООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед", которое входит в... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T18:15+0300
2026-11-19T18:15+0300
2026-11-19T18:15+0300
бизнес
россия
финансы
аэропорт домодедово
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КАЛИНИНГРАД, 19 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Калининградской области в четверг отложил на 14 января 2027 года рассмотрение иска ООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед", которое входит в группу компаний аэропорта "Домодедово", к кипрской компании Captum Limited о взыскании более 500 миллионов рублей долга по договору займа, следует из материалов дела.
"Информация о принятом судебном акте - об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 14.01.2027 10.00", - сообщается в карточке дела.
Причина переноса слушаний пока не уточняется. Иск "Эрпорт менеджмент компани лимитед" принят к производству июле 2025 года, его рассмотрение неоднократно откладывалось.
Согласно материалам дела, истец просит взыскать с Captum Limited около 500,6 миллиона рублей задолженности по договору процентного займа, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.
В обеспечение иска при его принятии к производству арбитражный суд Калининградской области наложил арест на имущество компаний "Дом-инвест", "Форум-инвест" и "Мера-инвест", которые привлечены к делу в качестве третьих лиц.
В августе 2025 года в дело вступила Генпрокуратура РФ.
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бизнес, россия, финансы, аэропорт домодедово
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, аэропорт Домодедово
КАЛИНИНГРАД, 19 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Калининградской области в четверг отложил на 14 января 2027 года рассмотрение иска ООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед", которое входит в группу компаний аэропорта "Домодедово", к кипрской компании Captum Limited о взыскании более 500 миллионов рублей долга по договору займа, следует из материалов дела.
"Информация о принятом судебном акте - об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 14.01.2027 10.00", - сообщается в карточке дела.
Причина переноса слушаний пока не уточняется. Иск "Эрпорт менеджмент компани лимитед" принят к производству июле 2025 года, его рассмотрение неоднократно откладывалось.
Согласно материалам дела, истец просит взыскать с Captum Limited около 500,6 миллиона рублей задолженности по договору процентного займа, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.
В обеспечение иска при его принятии к производству арбитражный суд Калининградской области наложил арест на имущество компаний "Дом-инвест", "Форум-инвест" и "Мера-инвест", которые привлечены к делу в качестве третьих лиц.
В августе 2025 года в дело вступила Генпрокуратура РФ.