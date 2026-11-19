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Суд взыскал с американского дистрибьютора крабов $5,2 млн долга

Суд взыскал с американского дистрибьютора крабов $5,2 млн долга - 19.11.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал с американского дистрибьютора крабов $5,2 млн долга

Арбитражный суд Москвы по иску мурманского ООО "Альфа Трейд" взыскал около 5,2 миллиона долларов долга по контракту на поставку крабов с покупателя –... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T18:18+0300

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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску мурманского ООО "Альфа Трейд" взыскал около 5,2 миллиона долларов долга по контракту на поставку крабов с покупателя – американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель истца, между сторонами было заключено три договора поставки, мурманское рыбопромысловое предприятие свои обязательства исполнило, а покупатель продукцию не оплатил. Представитель ответчика пояснил, что произошло это из-за санкций, которые он считает обстоятельством непреодолимой силы. Ответчик просил иск отклонить. Всего арбитражный суд Москвы с апреля по июль этого года зарегистрировал 11 исков мурманских и архангельских рыболовных компаний к Arctic Seafoods. Ранее суд по двум искам ООО "Эта-Трейд" взыскал с Arctic Seafoods около 35,2 миллиона долларов, по иску ЗАО "Арктиксервис" - свыше 92,3 миллиона, по иску ООО "Северо-западная рыбопромышленная компания-Мурманск" - более 35,7 миллиона, по иску ОАО "Североморский альянс" - более 18,4 миллиона, по иску "Фростер" - около 52,9 миллиона долларов долга по контрактам на поставку крабов. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности всех компаний-истцов - "рыболовство морское промышленное". Arctic Seafoods - крупный дистрибьютор баренцевских королевских крабов и снежных крабов опилио в США, сообщает сайт компании-ответчика. Поставки ценных видов морепродуктов из России в США и Евросоюз в 2022 году оказались под запретом в рамках санкций.

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