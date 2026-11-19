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Сумма предотвращенных банками РФ мошеннических операций выросла на 14%
Сумма предотвращенных банками РФ мошеннических операций выросла на 14% - 19.11.2026, ПРАЙМ
Сумма предотвращенных банками РФ мошеннических операций выросла на 14%
Общая сумма предотвращенных банками РФ мошеннических операций в прошлом квартале выросла на 14% в квартальном выражении и составила около 2,2 триллиона рублей,... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T11:15+0300
2026-11-19T11:15+0300
2026-11-19T11:15+0300
банки
финансы
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банк россии
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Общая сумма предотвращенных банками РФ мошеннических операций в прошлом квартале выросла на 14% в квартальном выражении и составила около 2,2 триллиона рублей, сообщается в обзоре Банка России "Противодействие кибермошенничеству: итоги III квартала".
"Объем мошеннических операций, которые банки предотвратили, вырос на 14,1% в сравнении со вторым кварталом и составил около 2,2 триллиона рублей", - говорится в материалах.
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банки, финансы, россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Общая сумма предотвращенных банками РФ мошеннических операций в прошлом квартале выросла на 14% в квартальном выражении и составила около 2,2 триллиона рублей, сообщается в обзоре Банка России "Противодействие кибермошенничеству: итоги III квартала".
"Объем мошеннических операций, которые банки предотвратили, вырос на 14,1% в сравнении со вторым кварталом и составил около 2,2 триллиона рублей", - говорится в материалах.