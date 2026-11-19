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Участники СВО смогут получить субсидии для открытия бизнеса в Петербурге
Участники СВО смогут получить субсидии для открытия бизнеса в Петербурге - 19.11.2026, ПРАЙМ
Участники СВО смогут получить субсидии для открытия бизнеса в Петербурге
Участники спецоперации смогут получить субсидии в размере до 2 миллионов рублей в 2027 году в Санкт-Петербурге для открытия бизнеса, сообщил губернатор города... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T22:57+0300
2026-11-19T22:57+0300
2026-11-19T22:57+0300
бизнес
санкт-петербург
александр беглов
участники сво
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – ПРАЙМ. Участники спецоперации смогут получить субсидии в размере до 2 миллионов рублей в 2027 году в Санкт-Петербурге для открытия бизнеса, сообщил губернатор города Александр Беглов. "На 2027 год запланирована новая субсидия для участников СВО, которые начинают работать в сфере потребительского рынка и производства в Петербурге. Эту меру включили в государственную программу "Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт‑Петербурге". Можно будет возместить до 50% затрат на начало предпринимательской деятельности. Максимальная сумма - 2 миллиона рублей", – сказал губернатор в ходе прямой линии. По словам Беглова, это еще одна возможность найти свое дело, обеспечить экономическую самостоятельность и вернуться к полноценной гражданской жизни. Он также рассказал, что в среду стартовала бесплатная городская программа "Сила дела. Практикум для героев". Она проводится второй год подряд для ветеранов СВО и членов их семей, которые хотят открыть или развивать свой бизнес. Программа помогает разобраться в мерах поддержки, получить необходимые знания и навыки для запуска и расширения своего проекта. По словам губернатора, для тех, кто завершил участие в СВО, предусмотрены профессиональное обучение, дополнительное образование и помощь в трудоустройстве. Работает электронный сервис "Возвращение гражданина с СВО". Более 200 работодателей Петербурга готовы принять ветеранов, для них выделено почти 1,3 тысячи рабочих мест.
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бизнес, санкт-петербург, александр беглов, участники сво, россия
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов, участники СВО, РОССИЯ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – ПРАЙМ. Участники спецоперации смогут получить субсидии в размере до 2 миллионов рублей в 2027 году в Санкт-Петербурге для открытия бизнеса, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"На 2027 год запланирована новая субсидия для участников СВО, которые начинают работать в сфере потребительского рынка и производства в Петербурге. Эту меру включили в государственную программу "Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт‑Петербурге". Можно будет возместить до 50% затрат на начало предпринимательской деятельности. Максимальная сумма - 2 миллиона рублей", – сказал губернатор в ходе прямой линии.
По словам Беглова, это еще одна возможность найти свое дело, обеспечить экономическую самостоятельность и вернуться к полноценной гражданской жизни.
Он также рассказал, что в среду стартовала бесплатная городская программа "Сила дела. Практикум для героев". Она проводится второй год подряд для ветеранов СВО и членов их семей, которые хотят открыть или развивать свой бизнес. Программа помогает разобраться в мерах поддержки, получить необходимые знания и навыки для запуска и расширения своего проекта.
По словам губернатора, для тех, кто завершил участие в СВО, предусмотрены профессиональное обучение, дополнительное образование и помощь в трудоустройстве. Работает электронный сервис "Возвращение гражданина с СВО". Более 200 работодателей Петербурга готовы принять ветеранов, для них выделено почти 1,3 тысячи рабочих мест.