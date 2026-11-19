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На севере Таджикистана обрушилась опора высоковольтной линии электропередачи

На севере Таджикистана обрушилась опора высоковольтной линии электропередачи - 19.11.2026, ПРАЙМ

На севере Таджикистана обрушилась опора высоковольтной линии электропередачи

Опора высоковольтной линии электропередачи обрушилась в Зафарабадском районе Согдийской области на севере Таджикистана, сообщает таджикское агентство Азия-Плюс. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:28+0300

2026-11-19T16:28+0300

2026-11-19T16:28+0300

таджикистан

узбекистан

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ДУШАНБЕ, 19 ноя – ПРАЙМ. Опора высоковольтной линии электропередачи обрушилась в Зафарабадском районе Согдийской области на севере Таджикистана, сообщает таджикское агентство Азия-Плюс. Уточняется, что авария произошла в четверг утром из-за сильного ветра. По данным агентства, происшествие не повлияло на энергоснабжение республики, поскольку по данной линии электроэнергия передавалась в Узбекистан. "Опора высоковольтной линии электропередачи L-503 обрушилась в Зафарабадском районе Таджикистана. Авария произошла 19 ноября в 06:19 на линии напряжением 500 кВ. По ней электроэнергия поступает от Сырдарьинской ТЭС в Ферганскую долину Узбекистана, при этом сама линия проходит по территории Республики Таджикистан", - говорится в сообщении. Отмечается, что установлением точной причины аварии и устранением ее последствий занимаются профильные ведомства Таджикистана и Узбекистана. Ранее СМИ Узбекистана сообщили о перебоях с электроснабжением в Ферганской долине из-за аварии на ЛЭП в соседнем Таджикистане.

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