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Таиланд предложил ускорить подготовку соглашения о ЗСТ с ЕАЭС
Таиланд предложил ускорить подготовку соглашения о ЗСТ с ЕАЭС - 19.11.2026, ПРАЙМ
Таиланд предложил ускорить подготовку соглашения о ЗСТ с ЕАЭС
Таиланд предлагает ускорить процесс подготовки соглашения о зоне свободной торговли между Королевством и Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС), сообщил... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T19:15+0300
2026-11-19T19:15+0300
2026-11-19T19:15+0300
мировая экономика
таиланд
владимир путин
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БАНГКОК, 19 ноя - ПРАЙМ. Таиланд предлагает ускорить процесс подготовки соглашения о зоне свободной торговли между Королевством и Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС), сообщил официальный представитель администрации премьер-министра Таиланда Эккапхоп Пхиенпхисет.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун провели двустороннюю встречу в среду на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.
"Премьер Чанвиракун предложил ускорить подготовку соглашения о зоне свободной торговли между Таиландом и Евразийским экономическим союзом для расширения торговых возможностей и увеличения объема взаимной торговли", - сказал журналистам Пхиенпхисет.
В ходе встречи также обсуждались вопросы взаимных инвестиций, сотрудничества в сфере энергетики, торговли, туризма и культуры, отметил он.
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мировая экономика, таиланд, владимир путин, атэс
Мировая экономика, ТАИЛАНД, Владимир Путин, АТЭС
БАНГКОК, 19 ноя - ПРАЙМ. Таиланд предлагает ускорить процесс подготовки соглашения о зоне свободной торговли между Королевством и Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС), сообщил официальный представитель администрации премьер-министра Таиланда Эккапхоп Пхиенпхисет.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун провели двустороннюю встречу в среду на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.
"Премьер Чанвиракун предложил ускорить подготовку соглашения о зоне свободной торговли между Таиландом и Евразийским экономическим союзом для расширения торговых возможностей и увеличения объема взаимной торговли", - сказал журналистам Пхиенпхисет.
В ходе встречи также обсуждались вопросы взаимных инвестиций, сотрудничества в сфере энергетики, торговли, туризма и культуры, отметил он.