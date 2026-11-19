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Таиланд предложил ускорить подготовку соглашения о ЗСТ с ЕАЭС

Таиланд предложил ускорить подготовку соглашения о ЗСТ с ЕАЭС - 19.11.2026, ПРАЙМ

Таиланд предложил ускорить подготовку соглашения о ЗСТ с ЕАЭС

Таиланд предлагает ускорить процесс подготовки соглашения о зоне свободной торговли между Королевством и Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС), сообщил... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T19:15+0300

2026-11-19T19:15+0300

2026-11-19T19:15+0300

мировая экономика

таиланд

владимир путин

атэс

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БАНГКОК, 19 ноя - ПРАЙМ. Таиланд предлагает ускорить процесс подготовки соглашения о зоне свободной торговли между Королевством и Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС), сообщил официальный представитель администрации премьер-министра Таиланда Эккапхоп Пхиенпхисет. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун провели двустороннюю встречу в среду на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. "Премьер Чанвиракун предложил ускорить подготовку соглашения о зоне свободной торговли между Таиландом и Евразийским экономическим союзом для расширения торговых возможностей и увеличения объема взаимной торговли", - сказал журналистам Пхиенпхисет. В ходе встречи также обсуждались вопросы взаимных инвестиций, сотрудничества в сфере энергетики, торговли, туризма и культуры, отметил он.

таиланд

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мировая экономика, таиланд, владимир путин, атэс