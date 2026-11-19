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В Тамани из-за приостановки движения по Крымскому мосту задержаны два поезда

В Тамани из-за приостановки движения по Крымскому мосту задержаны два поезда - 19.11.2026, ПРАЙМ

В Тамани из-за приостановки движения по Крымскому мосту задержаны два поезда

Два поезда из Москвы и Санкт-Петербурга находятся на железнодорожной станции в Тамани из-за приостановки движения по Крымскому мосту, пассажиры обеспечены всем... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T10:45+0300

2026-11-19T10:45+0300

2026-11-19T10:45+0300

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КРАСНОДАР, 19 ноя – ПРАЙМ. Два поезда из Москвы и Санкт-Петербурга находятся на железнодорожной станции в Тамани из-за приостановки движения по Крымскому мосту, пассажиры обеспечены всем необходимым, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. В четверг Минтранс сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту приостановлено, до этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что мост подвергся очередной атаке. "Из-за приостановки движения поездов по Крымскому мосту на ж/д станции "Тамань-пассажирская" находятся два состава. Пассажиры поездов из Москвы и Санкт-Петербурга обеспечены всем необходимым", - говорится в сообщении. Уточняется, что еще один состав, следовавший в направлении Крымского моста, задержан на другой станции. Пассажиры, ожидающие электричку в Тамани, также обеспечены водой и горячим питанием. В пунктах обогрева работают волонтеры, дежурит машина скорой помощи.

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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, тамань, сергей аксенов