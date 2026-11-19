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Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе - 19.11.2026, ПРАЙМ

Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Нефтяной танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива, сообщает иранская армия. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T23:43+0300

2026-11-19T23:43+0300

2026-11-19T23:43+0300

ормузский пролив

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ТЕГЕРАН, 19 ноя – ПРАЙМ. Нефтяной танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива, сообщает иранская армия. "Час назад танкер-нарушитель загорелся в результате подрыва на мине в запрещенной зоне для прохода на востоке Ормзуского пролива", - говорится в заявлении ВМС армии, его цитирует иранская гостелерадиокомпания. Отмечается, что судно перед началом прохода через запрещенную зону Ормузского пролива отключило свои навигационные системы. Согласно заявлению, это уже второе судно за четверг, подорвавшееся на мине в Ормузе.

ормузский пролив

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ормузский пролив