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Среднесуточный темп расхода газа из европейских ПХГ - рекордный

Среднесуточный темп расхода газа из европейских ПХГ - рекордный - 19.11.2026, ПРАЙМ

Среднесуточный темп расхода газа из европейских ПХГ - рекордный

Среднесуточный темп расхода газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) является рекордным для первых трех недель с начала сезона отбора, сообщил "Газпром". | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:47+0300

2026-11-19T16:47+0300

2026-11-19T16:47+0300

газ

газпром

gas infrastructure europe

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Среднесуточный темп расхода газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) является рекордным для первых трех недель с начала сезона отбора, сообщил "Газпром". "По данным Gas Infrastructure Europe, с 28 октября (начало сезона отбора в этом году) по 17 ноября из европейских ПХГ поднято уже 5,1 миллиарда кубометров газа. Это 10,7% от объема газа, закачанного при подготовке к зиме. Среднесуточный темп расхода газа из ПХГ - исторически максимальный для первых трех недель с начала сезона отбора", - говорится в сообщении.

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